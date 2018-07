Calciomercato - Torino : accordo per Izzo - 10 milioni al Genoa : Il Torino è davvero a un passo da Armando Izzo . Nella ultime ore infatti la società granata ha trovato un accordo con il Genoa per il cartellino del difensore classe 1987, che dovrebbe trasferirsi ...

Basket - Pozzecco e Torino : un primo accordo : Torino - E alla fine Torino si buttò nel Poz, o meglio sul Poz. Tanto che c'è chi giura di averlo visto aggirarsi per la città già giovedì sera, partito dopo il pranzo di fine stagione in Fortitudo ...

Torino - accordo raggiunto con la Roma per Bruno Peres : prestito con obbligo di riscatto : Bruno Peres tornerà al Torino . I due club hanno raggiunto l' accordo sulla formula e l'importo del trasferimento. Il brasiliano farà ritorno ai granata in prestito per circa un milione di euro, con ...

Guida autonoma - NYT : “Accordo Apple-Volkswagen”. E il futuro passa da Torino : Ci aveva provato con Bmw e Mercedes ma senza successo, perché voleva la supervisione sulla progettazione dei veicoli. Ora Apple ha invece trovato la quadra per lo sviluppo della Guida autonoma con gli altri tedeschi, quelli di Volkswagen, con un accordo che prevede la trasformazione dei Trasporter T6 (i van eredi della gloriosa tradizione del Bulli) a trazione elettrica in navette per il trasporto dipendenti della stessa azienda di Cupertino. In ...