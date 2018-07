Tom Daley è diventato papà | il tuffatore inglese ed il marito accolgono nella loro vita

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Tompadre: iled ilDustin Lance Black sono genitori di Robbie Ray, nato da madre surrogata Si sono sposati l’anno scorso in estate ed hanno presto annunciato che sarebbero diventati genitori. Stiamo parlando delpluri-medagliato Tome delDustin Lance Black. La coppia ha potuto accogliere da qualche giornopropriail primogenito, nato da madre surrogata il 27 giugno. Robbie Ray, questo è il nome del figlio di Tomin memoria del padre del, gode di ottima salute e ha fatto due giorni fa il suo esordio social sui profili dei suoi due. Lo sceneggiatoredello sportivo ha scritto su Instagram per la gioia della nascita del bebè: “benvenuto nel mondo Robbie Ray. Grazie per aver portato così tanto amore e luce con te. E grazie a coche hanno contribuito a ...