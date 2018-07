Three Identical Strangers | la storia dell' esperimento sociale sui tre gemelli

huffingtonpost

(Di martedì 3 luglio 2018) Tre, separati alla nascita per unsociologico, sono i protagonisti di, documentario di Tim Wardle in sala in America dal 29 giugno. L'incredibileinizia nell'autunno del 1980, a New York, quando i tre fratelli sono riuniti dal destino. Nel Sullivan County Community College, Robert Shafran, ragazzo dal quoziente intellettivo particolarmente elevato (di 148), e di notevole prestanza fisica, si ritrova come compagno di stanza Michael Domitz. È lui a rivelargli il motivo per cui tutti nel college lo chiamano Eddy: la totale somiglianza dei suoi tratti somatici con quelli di Eddy Galland, uno studente iscritto al college fino all'anno prima. Ed è sempre parlando con Michael che Robert scopre che Eddy era nato il 12 luglio 1961 a Long Island e che era stato affidato ad una famiglia adottiva. Una strana coincidenza: si tratta ...