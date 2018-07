The Quiet Man | connessioni e sentimenti oltre le parole alla base della misteriosa nuova

L'inquietante avventura puzzle The Spectrum Retreat ha una data di uscita e un nuovo trailer : Come spesso accade sulle pagine di Eurogamer.it adoriamo dare spazio a produzioni indipendenti che per un motivo o per l'altro ci colpiscono e ci attirano. The Spectrum Retreat è un interessante avventura puzzle in prima persona che può contare su uno stile davvero molto interessante e su delle atmosfere piuttosto inquietanti.Al di là dello stile in sé non passa inosservato il fatto che si tratti del primissimo progetto di Dan Smith, vincitore ...