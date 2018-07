The House of Marley colora l’estate con la nuova gamma di auricolari

The House with a Clock in Its Walls - misteri e pericoli nel trailer : Quando Lewis risveglia per sbaglio i morti la facciata della sua città prende vita e rivela un mondo segreto fatto di streghe e stregoni. Home News The House with a Clock in Its Walls, misteri e...

Lisa Edelstein in The Good Doctor 2 : la Cuddy di Dr House M.D. torna in corsia e ritrova David Shore : Piccola reunion di Dr House M.D. con l'arrivo di Lisa Eelstein in The Good Doctor 2. David Shore, il papà dello storico medical drama, ha voluto alla sua corte anche l'amata dr Cuddy tanto fedele ad House e per la gioia dei fan non sarà una semplice guest star ma una vera e propria protagonista dei nuovi episodi. Sono queste le notizie che arrivano dagli Usa a pochi giorni dall'inizio delle riprese della seconda stagione della serie che tanto ...

Esclusiva : Graham Nash - ascolta la versione demo di "Our house" da "Over The years" : ... il doppio CD ripercorre in 30 canzoni la storia del leggendario cantautore , dagli esordi in Inghilterra con gli Hollies, alla fama in America e nel mondo con Crosby, Stills and Nash, ai giorni ...

The House of the Spirits - il romanzo di Isabelle Allende diventa serie Tv : The House of the Spirits diventa serie Tv grazie alla decisione di Hulu di adattare per la tv il celebre romanzo di Isabel Allende. FilmNation Entertainment ha ottenuto i diritti sul libro e potrà partecipare al progetto che vedrà la stessa autrice come produttore esecutivo. The House of the Spirits ha ricevuto diverse lodi dalla critica, grazie ad una trama che ruota attorno alle tragedie di tre diverse generazioni della famiglia Trueba. The ...

Come The House That Jack Built ha sconvolto il pubblico di Cannes : C’è un uomo con gli occhiali su un furgoncino rosso. Al bordo della strada, nel mezzo del nulla, c’è una donna molto ben vestita con l’auto in panne. L’uomo la ignorerebbe volentieri, ma lei è molto insistente con le sue richieste d’aiuto. Si fa portare due volte avanti e indietro nel paese più vicino per sistemare il cric che si è rotto e le serve per cambiare la ruota della sua auto, e durante questi spostamenti fa una serie di osservazioni: ...

LARS VON TRIER - The House THAT JACK BUILT/ Video Cannes 2018 - il regista danese decide di non parlare in sala : Cannes 2018, The HOUSE THAT JACK BUILT di LARS von TRIER semina il panico: il film sulla vita di JACK lo squartatore incanta e divide allo stesso tempo il Festival.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:42:00 GMT)

Lars von Trier - The House That Jack Built/ Video Cannes 2018 - in Italia la censura come con Nymphomaniac? : Cannes 2018, The House That Jack Built di Lars von Trier semina il panico: il film sulla vita di Jack lo squartatore incanta e divide allo stesso tempo il Festival.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:12:00 GMT)

The House that Jack Built - viaggio all’inferno (senza ritorno) con Lars von Trier : Il film definitivo. La summa telelologica secondo Lars Von Trier. Nel bene o nel male che la critica decreti. Tanto a Lars nulla importa, e va bene così quando si è dotati di uno sguardo oltre, di una personalità schizofrenica (non è un’offesa per lui) che separa genialità artistica a nefandezze umane. La sua nuova opera, The House that Jack Built, ne è la prova tangibile. E allora il vero male non è Lars “il sadico” ma chi (critici, ...