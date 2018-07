Thailandia | vivi dopo 9 giorni intrappolati in grotta Le prime immagini dei 12 ragazzi

Trovati vivi nella grotta in Thailandia - serviranno 4 mesi per tirarli fuori : Bangkok - Potrebbero volerci oltre 4 mesi, per riportare in superficie il gruppo di 12 ragazzini thailandesi riTrovati ieri vivi con il loro allenatore in una grotta nel Nord della Thailandia dopo 9 ...

Thailandia - i ragazzi nella grotta sono tutti vivi : rimasti imprigionati 9 giorni. Ora come portarli fuori? : Senza contatti con il mondo esterno, senza cibo né acqua, se non quella sporca di fango che li ha tenuti sepolti sotto la montagna da sabato 23 giugno fino a ieri sera. Quando il governatore che per ...

Tutti vivi i 12 ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia : Sono Tutti i vivi i 12 ragazzi rimasti intrappolati con l’allenatore della loro squadra di calcio in una grotta in Thailandia. Un miracolo trovare Tutti e tredici in vita dopo una settimana. «Li abbiamo trovati ed erano Tutti e 13 vivi. Ci prenderemo cura di loro sino a quando potranno spostarsi» Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, che è a capo delle operazioni di soccorso. I 12 ragazzi, fra gli 11 e i 16 anni, e ...