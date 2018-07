Thailandia | potrebbero volerci più di quattro mesi per salvare i baby calciatori

Thailandia - i ragazzi trovati vivi potrebbero restare lì per mesi. I soccorritori : “Non li perderemo” : Sono stati ritrovati vivi, ma per riportarli in superficie potrebbero volerci anche quattro mesi. Il gruppo di 12 ragazzi e il loro allenatore sono bloccati in una grotta nel nord della Thailandia, dove sono stati ritrovati dopo nove giorni senza contatti con l’esterno. Ora però, ha spiegato l’esercito di Bangkok, l’acqua presente impedisce loro di uscire. Per tirarli fuori potrebbero volerci mesi, come ha chiarito un ...