Thailandia | medici e cibo nella grotta | corsa contro il tempo per salvare i ragazzi

meteoweb.eu

: Ragazzini chiusi in una grotta in Thailandia, il parere dei medici: che cosa potrebbe succedere? - Corriere : Ragazzini chiusi in una grotta in Thailandia, il parere dei medici: che cosa potrebbe succedere? - TelevideoRai101 : Thailandia, medici e cibo nella grotta - Ori254 : RT @Corriere: Ragazzini chiusi in una grotta in Thailandia, il parere dei medici: che cosa potrebbe succedere? -

(Di martedì 3 luglio 2018) I 12intrappolati nel fondo di unain, insieme al loro allenatore, hanno ricevuto un primo vero pasto e sono assistiti da sette ufficiali dei Seal thailandesi, fra cui un medico e un infermiere. Si sta lavorando per tirarli fuori il più presto possibile: “Non sarà sicuramente per oggi, ma quattro mesi è ridicolo“, ha affermato il governatore della provincia settentrionale di Chiang Rai, in riferimento alle dichiarazioni di rappresentanti dell’esercito che avevano parlato di invio di viveri per quattro mesi. Rimasti prigionieri per nove giorni prima di essere ritrovati, i 12ni fra gli 11 e i 16 anni e il loro allenatore di calcio 25enne sono fisicamente debilitati. Molti di loro non sanno nuotare e ciò complica il salvataggio sott’acqua, lungo cunicoli che sub esperti hanno percorso per sei ore. Asciugare completamente la via ...