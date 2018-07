Thailandia | ' i ragazzi potrebbero restare nella grotta per mesi'

Thailandia - il medico sui ragazzini salvati dalla grotta : «Metabolismo rallentato e umidità li hanno aiutati» : Il fatto che stiamo parlando di soggetti che praticano sport ha certamente contribuito alla conclusione positiva». La mancanza di cibo potrebbe aver causato danni? «Possiamo presumere che il digiuno ...

Ragazzini ritrovati vivi nella grotta in Thailandia - “Ci vorranno mesi per farli uscire”. Forniti viveri per 120 giorni : I 12 ragazzi bloccati da 10 giorni in una grotta in Thailandia insieme al loro allenatore stanno bene, ma ci vorranno mesi per portarli in salvo se non impareranno prima a immergersi con l’attrezzatura da sub per tentare quella che sarebbe un’impresa quasi disperata. Lo ha reso noto l’esercito thailandese, poche ore dopo il loro ritrovamento da par...

Thailandia - vivi i 12 ragazzi bloccati nella grotta : ma rischiano di restarci altri 4 mesi : Potrebbero volerci oltre quattro mesi per riportare in superficie il gruppo di 12 ragazzini thailandesi ritrovati ieri vivi con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia dopo nove...

Thailandia : sono vivi i ragazzi nella grottaPer salvarli forse serviranno alcuni mesi : sono in buone condizioni i 12 ragazzi dispersi con il loro allenatore dal 23 giugno. Secondo un portavoce dell'esercito, i giovani dovranno essere addestrati alle immersioni durante tutta la stagione delle piogge, che termina a novembre, e attendere che il rischio di precipitazioni scenda.

Thailandia - vivi dopo 9 giorni intrappolati in grotta. Le prime immagini dei 12 ragazzi dispersi : Il miracolo in cui tutti speravano si e’ avverato: i 12 ragazzi thailandesi dispersi con il loro allenatore di calcio in una grotta da nove giorni sono stati trovati vivi. Il gruppo è stato raggiunto dai sub della Marina militare in un punto asciutto della grotta a oltre tre chilometri dall’entrata. Non si era mosso da li’ fin dal giorno della scomparsa, il 23 giugno. “Quanti siete” chiede il soccorritore, ...

Thailandia : ragazzi grotta - forse mesi per salvarli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ragazzi intrappolati in grotta Thailandia : forse mesi per salvarli : Potrebbero volerci oltre quattro mesi per riportare in superficie il gruppo di 12 Ragazzini ritrovati vivi con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia dopo nove giorni senza ...

Thailandia - il medico sui ragazzini salvati dalla grotta : «Metabolismo rallentato e umidità hanno aiutati» : Il fatto che stiamo parlando di soggetti che praticano sport ha certamente contribuito alla conclusione positiva». La mancanza di cibo potrebbe aver causato danni? «Possiamo presumere che il digiuno ...

Thailandia : vivi i 12 ragazzi nella grotta Come sono sopravvissuti 9 giorni? - foto : Il gruppo di giovani calciatori era disperso con il vice allenatore dal 23 giugno. Il governatore di Chiang Rai: «Danno tutti segni di vita». L’operazione non è conclusa

Thailandia - i ragazzi nella grotta sono tutti vivi : rimasti imprigionati 9 giorni. Ora come portarli fuori? : Senza contatti con il mondo esterno, senza cibo né acqua, se non quella sporca di fango che li ha tenuti sepolti sotto la montagna da sabato 23 giugno fino a ieri sera. Quando il governatore che per ...

Thailandia - salvati i 12 ragazzini nella grotta. 'Intrappolati 220 ore'. Le prime immagini : Hanno passato oltre 220 ore senza contatti con il mondo esterno, presumibilmente gran parte di esse nel buio totale e con scorte di cibo e acqua probabilmente sufficienti solo per l'escursione del ...

Thailandia - salvati i 12 ragazzini nella grotta. «Intrappolati 220 ore». Le prime immagini : Il miracolo in cui tutti speravano si è avverato: i 12 ragazzi thailandesi dispersi con il loro allenatore di calcio in una grotta da nove giorni sono stati trovati vivi. Il gruppo è...

Thailandia : le prime immagini dei ragazzi salvati nella grotta [VIDEO] : I Navy Seal thailandesi hanno pubblicato on line le prime immagini video dei 12 ragazzi e del loro allenatore dispersi dal 23 giugno quando avevano fatto un’escursione nella grotta di Thaum Luang. I 12 ragazzi, tutti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni e il loro allenatore 25enne sono tutti vivi. Il premier thailandese, Prayuth Chan-ocha, ha ringraziato per “i loro tremendi sforzi” gli esperti internazionali e i soccorritori ...

Salvati i 12 ragazzini nella grotta - miracolo in Thailandia. «Intrappolati 220 ore» : Il miracolo in cui tutti speravano si è avverato: i 12 ragazzi thailandesi dispersi con il loro allenatore di calcio in una grotta da nove giorni sono stati trovati vivi. Il gruppo è...