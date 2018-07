Thailandia | governatore | il recupero dei bambini nella grotta deve essere sicuro al 100%

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) I soccorritori sono impegnati nelle operazioni per trarre in salvo i ragazzini thailandesi rimasti intrappolati il 23 giugno scorso con l’allenatore della loro squadra di calcio all’interno di unasotterranea inondata dalle piogge: vogliono “certi al cento per cento” di poterli fare uscire in sicurezza, spiega ildella provincia di Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, dove è situata la cavità naturale di Tham Luang-Khun Nam Nang Non, un migliaio di chilometri a nord di Bangkok. Non è ancora stato definito il momento in cui verrà avviata l’operazione di evacuazione. “Siamo arrivati fin qui. In nessun modo li perderemofase di uscita“, ha assicurato il dovernatore. I 12 ragazzi, di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni, sono stati esaminati da un medico ed hanno ricevuto bevande energetiche. “Nessuno di loro è ...