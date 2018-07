Thailandia | ci vorranno mesi per salvare i ragazzi bloccati nella grotta | ecco perché è

Thailandia - ci vorranno mesi per mettere in salvo la squadra di calcio rimasta intrappolata nella grotta : Ci vorranno mesi per il salvataggio dei ragazzi della squadra di calcio rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia, il percorso è troppo impervio per giovani incapaci di nuotare La notizia del ritrovamento dei ragazzi di una squadra di calcio, dispersi in una grotta della Thailandia dal 23 giugno, ha fatto gioire il mondo intero. I giovani calciatori però non sono ancora stati messi in salvo. Le autorità thailandesi competenti hanno ...

