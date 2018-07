Thailandia | chi sono i soccorritori che hanno raggiunto i ragazzi

Thailandia : l’allenatore dei ragazzi intrappolati nella grotta rischia processo : Secondo Sky News l’allenatore 25enne che aveva accompagnato i 12 ragazzi (tra gli 11 e i 16 anni) rimasti poi bloccati nelle grotte di Tham Luang, in Thailandia, rischia di essere incriminato. L’emittente riferisce che la polizia thailandese sta valutando se il 25enne può essere destinatario di azioni legali per aver accompagnato i ragazzi nel complesso di grotte dove sono ancora bloccati e dal quale sarà molto difficile ...

Thailandia - vivi i 12 ragazzi bloccati nella grotta : ma rischiano di restarci altri 4 mesi : Ieri il miracolo dei dodici ragazzini intrappolati in una grotta in Thailandia ritrovati vivi dopo nove giorni, oggi dopo l'enorme gioia la notizia che i baby calciatori e il loro allenatore...

Thailandia - vivi i 12 ragazzi bloccati nella grotta : ma rischiano di restarci altri 4 mesi : Potrebbero volerci oltre quattro mesi per riportare in superficie il gruppo di 12 ragazzini thailandesi ritrovati ieri vivi con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia dopo nove...

Thailandia - l'imponente macchina delle ricerche per salvare i bambini dispersi : Immane la macchina delle ricerche, con mille uomini impegnati e soccorritori provenienti da tutto il mondo che hanno agito davanti allo sguardo disperato dei parenti, accorsi in preghiera. Lo sforzo ...

Thailandia - tabù per le sigarette elettroniche : si rischia l’arresto : In Thailandia si può essere arrestati perché si possiede una sigaretta elettronica, persino se si viene da un altro paese. Lo ha rivelato una ricerca presentata al Global Nicotine Forum che si chiude oggi a Varsavia. L’indagine è stata condotta chiedendo alle organizzazioni che fanno parte dell’International Network of Nicotine Consumer Organisations di ‘nominare’ i cinque peggiori paesi dove ‘svapare’ e i ...

In Thailandia - i monaci buddisti cercano il senso dei videogiochi : " Tuttavia sia Pongsiri che Suttarchai hanno affermato che il dovere di un monaco non è di isolarsi, ma di vivere il proprio mondo in modo da essere in grado di diffondere il messaggio di Buddha. ...