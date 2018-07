Thailandia | 100 fattorie sacrificheranno il raccolto per salvare i ragazzi bloccati nella

meteoweb.eu

: RT @zazoomnews: Thailandia governatore: il recupero dei bambini nella grotta deve essere sicuro al 100% - #Thailandia #governatore: #recup… - villani_e : RT @zazoomnews: Thailandia governatore: il recupero dei bambini nella grotta deve essere sicuro al 100% - #Thailandia #governatore: #recup… - zazoomnews : Thailandia governatore: il recupero dei bambini nella grotta deve essere sicuro al 100% - #Thailandia #governatore… - PaoTommy : 3. Incentivi il privato a chiedere fattura. Sempre. Come? Crei detrazioni SERIE. Non 19% o 50% in 10 anni ma 80/90… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Oltre centodel nord dellail loroper poteri 12e il loro allenatoregrotta di Tham Luang: i loro campi verranno allagati con l’acqua estratta dalla grotta, per facilitare l’uscita dei, secondo quanto spiegato dal dipartimento thailandese di pubbliche relazioni. In tutto si tratta di un’area di 2,2 chilometri quadrati, dove si coltiva soprattutto riso. L’interaha gioito ieri quando i 13 sono stati ritrovati sani e salvi all’interno della grotta, dove erano dispersi dal 23 giugno. Le operazioni per portarli tutti in salvo sono estremamente difficili a causa dell’allagamento delle principali vie d’uscita. L'articolo: 100ilpergrotta Meteo Web.