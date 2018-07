Testamento biologico | chi garantisce il rispetto delle volontà in caso di non

Da Alfie Evans al nostro Testamento biologico (DAT) : Potremmo definirle “Alfie e i suoi fratelli”: si tratta di persone che vivono situazioni analoghe a quelle del bambino di Liverpool, Alfie Evans, morto qualche settimana fa nell’ospedale in cui era ricoverato, che subiscono protocolli sanitari nati per garantire il rispetto della libertà del paziente di scegliere o rifiutare qualunque cura sanitaria (compresa l’idratazione e la nutrizione) e che si sono, in seguito, trasformati in strumenti per ...