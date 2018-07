Test Drive | il Racing diventa Simulazione

Nuova Jeep Renegade - la prova di GQ : drive Test e impressioni : Il nuovo Renegade model year 2019 è stato presentato a Balocco, presso il Centro Sperimentazione Fiat, dove abbiamo effettuato un breve drive test e vi raccontiamo le nostre impressioni. A colpo d’occhio Basta solo il tempo di farci un giro intorno per capire che il Nuovo Renegade è stato sottoposto a un leggero make-up, che ha affinato l’aspetto del frontale e della parte posteriore, senza modificare quell’appeal che a partire ...

Electric Tour - I Test Drive fanno tappa a Milano : Si svolgerà il prossimo weekend (23-24 giugno) a Milano la terza tappa del Quattroruote Electric Tour, il roadshow che offre la possibilità di guidare ben tredici modelli tra vetture elettriche, ibride o ibride plug-in, di cinque Case: Kia, Hyundai, Suzuki, Toyota, Volvo. Dopo Bari e Riccione, quindi, appuntamento nel capoluogo lombardo alla fermata della linea metropolitana Pagano. La quarta e ultima tappa si svolgerà invece a Trieste il 30 ...

Ferrari Portofino : incredibile Test Drive nel Medio Oriente [FOTO] : La nuova V8 targata Ferrari ha sfrecciato sulle strade di Dubai e nel deserto di Sharjah Ferrari Far & Middle East ha tributato un trionfale benvenuto alla Portofino durante tutto il mese, ospitando un esclusivo evento di lifestyle drive per questa splendida nuova arrivata nell’iconica scuderia di Maranello. Questa première esclusiva, la prima al di fuori dell’Italia, ha visto la partecipazione di potenziali acquirenti e media ...

Electric Tour - Test Drive in quattro città nei weekend di giugno : Anche questanno torna lElectric Tour organizzato da quattroruote, un roadshow in quattro tappe che punta a far conoscere le ultime novità allinsegna della mobilità sostenibile. Protagoniste, le auto elettriche e ibride (anche plug-in), che si potranno provare su strada. Lidea alla base del Tour, infatti, è che non cè modo migliore per far conoscere le nuove tecnologie disponibili, che farle provare direttamente agli automobilisti interessati, ...

Mahindra KUV100 disponibili per i Test drive : Mahindra ha consegnato alla rete i primi esemplari di KUV100 destinati al mercato italiano. Molte concessionarie hanno già presentato la vettura nel proprio showroom iniziato a programmare i test drive con i potenziali acquirenti. La prima presa di contatto della rete con il KUV100 era avvenuta direttamente a Roma con una modalità particolare, organizzando un […] L'articolo Mahindra KUV100 disponibili per i test drive sembra essere il ...

Alpine - Due showroom per l'A110 - prenotabili i Test drive : Lavevamo guidata in anteprima lo scorso dicembre, ma il ritorno dellAlpine, con lA110, sembrava un sogno irraggiungibile. Anche per la mancanza di punti vendita dove rivolgersi (da subito era stata scartata lipotesi delle concessionarie Renault, casa madre del marchio). Ora la sportivetta francese debutta sul serio anche in Italia, con due showroom dedicati, a Roma (in via Tiburtina 1155) e a Milano (viale Certosa 144).Si possono anche provare. ...

Volvo V40 - I Test Drive si prenotano su Amazon : Con Amazon Prime Now in poche ore si possono ricevere direttamente a casa oggetti di vario tipo come alimenti, tecnologia e, dalla prossima estate, anche automobili. La Volvo ha infatti realizzato una nuova sezione all'interno della piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos tramite la quale i clienti inglesi potranno prenotare un test drive della V40 senza dover andare fisicamente nelle concessionarie del marchio.A casa come in concessionaria. ...

Jeep e Europcar Italia offrono un long Test Drive per Compass : Jeep ed Europcar Italia offrono la possibilità di un long test drive di due giorni, a titolo completamente gratuito, a bordo dell'affascinante Compass, il SUV compatto Jeep che ha...

Fiera di Padova : oggi festa della mamma in Campionaria - lunedì saggi scolastici - Test Drive elettrici - un’ora di luna park gratis : festa della mamma festeggiata oggi alla Fiera Campionaria di Padova con alcune speciali iniziative: come l’evento mamma facciamo l’orto! curato per l’intera giornata al padiglione 5 nell’ambito delle Fattorie didattiche della Regione Veneto dall’esperto di orticoltura didattica e urbana Emilio Bertoncini di Lucca, che nei suoi insegnamenti ai bambini coinvolgerà anche le mamme facendo realizzare orticelli di ceci, arachidi, mais in ...