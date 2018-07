Tesla | dalla Gigafactory alla tenda

Elon Musk affonda sé stesso. Attacca gli analisti : "Se siete preoccupati dalla volatilità - non comprate Tesla" : Elon Musk gela Wall Street e affonda la sua creatura, Tesla. Quella che doveva essere una semplice conference call dopo i risultati trimestrali si trasforma in uno show del miliardario visionario: insofferente e frustrato, Musk snobba le domande "noiose" e "stupide" degli analisti. E si spinge anche oltre: "Non sono qui per convincere a comprare o vendere i nostri titoli. Se siete preoccupati dalla volatilità, allora non comprate ...