Tesla | ancora vendite sul titolo | per JPM sforzi per balzo produzione incrementeranno le

Tesla paga ancora effetto Musk. Titolo -7%. Per Moody's dovrà raccogliere $2 miliardi capitale : Gli analisti di Moody's Investors Service ritengono tuttora che Tesla abbia bisogno di raccogliere nuovo capitale per un valore di $2 miliardi, nel corso di quest'anno, nonostante l'AD Elon Musk abbia ...

Tesla vede ancora rosso : Musk dribbla gli analisti ma scivola in Borsa : È stata la conference call “più insolita degli ultimi venti anni”, secondo Morgan Stanley. Nell’occhio del ciclone ci sono Elon Musk e la sua Tesla. Sono stati presentati oggi i risultati del primo trimestre del 2018 e non sono mancare le scintille tra gli analisti e il fondatore di Tesla. Che, senza mezzi termini, ha bollato le loro domande come “noiose” e “aride”. Ma andiamo con ordine e partiamo dai ...

Tesla - ancora un trimestre in rosso : Nuovo trimestre in rosso per Tesla, il quinto, che però promette utili a partire dalla seconda metà del 2018. Il produttore di auto elettriche di lusso americano ha chiuso i primi tre mesi dell'anno ...