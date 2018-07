Terremoto | pericolosità sismica e prevenzione nell’Appennino settentrionale | la

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Una zona del maceratese (Muccia, Pieve Torina, Fig.1) sta subendo una significativa crisi, che in circa tre mesi ha prodotto quasi 300 scosse di M ³ 2, raggiungendo anche il grado 4 (4 Aprile) e 4.6 (10 Aprile). Siccome molte scosse sono state distintamente avvertite dalle persone, la preoccupazione è ovviamente elevata e quindi alcuni studiosi pensano che sarebbe opportuno mettere in atto misure precauzionali. Ovviamente, questo consiglio può essere molto difficilmente trascurato, poiché non si può certo escludere uno sviluppo più pericoloso della crisi. Lo spiega, in un elaborato approfondimento, il prof. Enzo Mantovani, docente dell’università di Siena e uno dei massimi esperti del settore sismico in Italia. Fig.1. Distribuzione delle scosse più intense (M  5) nell’area circostante la zona maceratese qui considerata (contorno blu). Dati presi da Rovida et alii (2016) e ...