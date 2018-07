Terremoti | la parte ovest dell’isola di Ustica Palermo si è sollevata di oltre 30 cm

Terremoti : parte da Ischia il progetto Hotel Sicuro : Per scegliere un Hotel adatto alle vacanze oggi si possono usare molti siti che ci aiutano nel trovare il migliore al prezzo più conveniente. La novità è che a questi aggregatori si aggiunge ora il progetto Hotel Sicuro, capace anche di darci l’indicazione di quelle strutture che sono a norma con le certificazioni sismiche. L’innovativa idea è stata presentata oggi a Ischia, in un incontro sul tema della «Classificazione sismica in Italia. ...