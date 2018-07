Terra dei fuochi - arriva il decreto Costa : «Una priorità per il Paese» : «Sono molto soddisfatto che sia passato il decreto legge che trasferisce la competenza sulla Terra dei fuochi al mio ministero: ora ho la penna, il potere di produrre tutti gli atti...

Approvato dl Terra dei Fuochi - all'Ambiente tutte le competenze : Il decreto prevede anche il passaggio di competenze sul dissesto idrogeologico e sull'economia circolare.

Costa : “Al ministero dell’Ambiente la competenza della Terra dei fuochi” : “Sono molto soddisfatto che sia passato il decreto legge che trasferisce la competenza sulla terra dei fuochi al mio ministero: ora ho la penna, il potere di produrre tutti gli atti conseguenziali in materia di messa in sicurezza e bonifica”. Lo annuncia il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa al termine del Consiglio dei ministri. “Avro’ anche la competenza della tutela idrogeologica e l’economia ...

Terra dei fuochi - al distretto di Scampia ripartono gli screening col nuovo mammografo : Terra dei fuochi: screening e diagnosi precoce dei tumori. Anche Napoli con cinque quartieri , Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo-Pianura, Vomero e Napoli est, rientra nel perimetro dei 90 Comuni ...

Il Teatro dei luoghi Fest FineTerra dedicato ad Alessandro Leogrande : LECCE- Dal 14 luglio al 14 settembre il Teatro è in Festa : 14 giorni, 11 compagnie, 1 nuova co-produzione, 4 progetti di comunità, 2 spettacoli di danza, 1 mostra fotografica e incontri internazionali; 13 luoghi coinvolti in 4 comuni salentini, 3 Paesi fra Italia, Albania e Kossovo per un Festival multidisciplinare e transnazionale ...

ITALIA REGINA DEL MARE NOSTRUM! Gli azzurri vincono il medagliere dei Giochi del MediTerraneo - quarto trionfo di fila : IMPERATORI DEL MARE NOSTRUM! L’ITALIA ha matematicamente vinto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva che si concluderà domani a Tarragona (Spagna). La nostra Nazione ha confermato il proprio strapotere sportivo su questa zona geografica, imponendosi nella speciale classifica per la quarta volta consecutiva (la 13esima nella nostra storia su 18 edizioni disputate): da Almeria 2005 non conosciamo rivali, ...

Terra dei fuochi - Centinaio apre : 'Sì - al decreto : poteri a Costa - ma per le bonifiche servono le risorse' : 'Nessun problema sulla cessione delle competenze al ministro Costa' che sembravano aver portato nelle secche il provvedimento. Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, annuncia il via ...

La strage dei bimbi nel MediTerraneo rimasto senza Ong : A Bruxelles i 28 stavano ancora discutendo di migranti quando, nella notte tra giovedì e venerdì, un vecchio barcone in legno lasciava Gasr Garabulli, a Est di Tripoli, per cominciare la sua traversata del Mediterraneo centrale, ormai svuotato di navi Ong. Ha potuto fare solo poche miglia, prima che il motore si incendiasse e a bordo i circa 120l...

Il Belgio ha battuto 1-0 l’InghilTerra nell’ultima partita dei gruppi dei Mondiali : Il Belgio ha battuto 1-0 l’Inghilterra nell’ultima partita dei gruppi dei Mondiali grazie a un gol di Adnan Januzaj al 51esimo. Entrambe le squadre erano già qualificate agli ottavi: grazie alla vittoria di stasera, però, il Belgio ha vinto il The post Il Belgio ha battuto 1-0 l’Inghilterra nell’ultima partita dei gruppi dei Mondiali appeared first on Il Post.

RISULTATI MONDIALI 2018/ Classifica dei gironi G-H : Belgio e InghilTerra in campo! Diretta gol live score : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica aggiornata dei gironi G e H, Diretta gol live score delle partite. La Colombia vince il girone, il Giappone elimina il Senegal con il conto degli ammoniti(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:37:00 GMT)

Terra dei Fuochi - è braccio di ferro tra cinquestelle e Lega : La strada verso la vivibilità della Terra dei Fuochi è ancora lunga. Il consiglio dei ministri, convocato ieri sera, non mette fine al braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a cui quella ...

Presentato il cartellone del Costabianca 'Scala dei Turchi' : Maree MediTerranee sarà diretto da Berta Ceglie | VIDEO : REALMONTE. Tutto pronto per l'avvio del cartellone di spettacoli 'Costabianca' all'interno del quale si terrà la manifestazione 'Maree Mediterranee' di cui Berta Ceglie è direttrice artistica. Questa mattina si è svolta la presentazione dell'evento ...

L'ammiraglio Nelson - l'eroe dei mari che si preoccupava di coltivare la Terra : Inverno 1802. Piccolo castello nella campagna inglese. L'ammiraglio Nelson è invitato a cena. Gli altri invitati, quand'egli compare nel salotto, si accalcano per vederlo da vicino, per ammirare colui che è reduce dalla vittoriosa battaglia di Copenaghen. Ha l'aria stanca, pensano, ma, ciononostante, è sempre un bell'uomo. E il fatto che si mostri affaticato è più che comprensibile, dopo tutto quello che ha sofferto. Di più. Non è un ulteriore ...

Sollevamento pesi - Giochi del MediTerraneo 2018 : Maria Grazia Alemanno fuori dal podio nello slancio e nello strappo dei -63 kg - oro alla tunisina Belkhir e alla turca Levent : La spedizione azzurra del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 colleziona un altro doppio quarto posto con Maria Grazia Alemanno, portacolori azzurra nella categoria -63 kg femminile. L’italiana classe 1991 ha lottato strenuamente nelle due finali, offrendo una buona performance in entrambe le prove anche se non è stato sufficiente per salire sul podio per un’incollatura. nello strappo l’azzurra ha alzato con ...