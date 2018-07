Ternana | l' ex arbitro Tagliavento è il nuovo club manager

sport.ilgazzettino

: #Ternana, #Tagliavento nuovo #club #manager - umbriaOn : #Ternana, #Tagliavento nuovo #club #manager - pecos1998 : RT @DiMarzio: #SerieC | Paolo #Tagliavento vicino alla #Ternana: l'ex arbitro potrebbe diventare un nuovo dirigente del club umbro ?? http… - Yurikal76 : RT @giovanni_ragosa: #Tagliavento potrebbe diventare un nuovo dirigente della #Ternana. Nella giornata di ieri ha ufficialmente terminato l… -

(Di martedì 3 luglio 2018) LaCalcio ha comunicato 'l'ingresso nei proprio quadri dirigenziali del signor Paolo. Exinternazionale , 221 partite dirette in Serie A, 28 in Champions League e 32 in ...