Temporale allaga sottopasso | uomo muore annegato nella sua auto

Torino - Temporale allaga un sottopasso : operaio muore annegato : L'uomo è rimasto bloccato nella sua auto tra Feletto e Rivarolo, mentre stava tornando a casa dal lavoro

Tragedia nel Torinese : violento Temporale allaga sottopasso - uomo muore annegato : Un uomo è morto nella notte nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana tra Feletto e Rivarolo, nel Torinese. Guido Zabena, operaio 51enne residente a Favria, stava tornando a casa dopo il lavoro, ed è rimasto bloccato con la propria Fiat Punto nel sottopasso, morendo annegato. In quel momento, alle 2 di notte, sulla zona si stava abbattendo un violento temporale: il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità ...

Lanciano si allaga durante il Temporale : auto incastrate nell'acqua - evacuato un centro commerciale : Pomeriggio da incubo, quello di ieri, a Lanciano. Il violento temporale che si è abbattuto su tutta la provincia di Chieti, con una notevole quantità di acqua caduta per diverse ore, ha letteralmente ...

Maltempo Veneto : Temporale causa danni e allagamenti a Feltre : Una parte del territorio comunale di Feltre, in provincia di Belluno, è stata interessata la scorsa notte da Maltempo. un temporale di forte intensità che ha causato disagi, allagamenti a scantinati e garage e alcuni danni. Le zone maggiormente colpite sono risultate quelle comprese tra le frazioni di Villabruna, Arson e Lasen. A Villabruna, in particolare, l’acqua scesa in paese ha invaso i seminterrati di alcune abitazioni ed esercizi ...

Maltempo Calabria - allagamenti a Cosenza : “Situazione Temporalesca violenta e straordinaria” - evacuate 3 famiglie [VIDEO] : A causa dell’ondata di Maltempo e dei conseguenti allagamenti che hanno colpito ieri la città di Cosenza, è stata decisa l’evacuazione di tre famiglie: le abbondanti precipitazioni hanno creato problemi ad una fogna che ha allagato i piani inferiori di due abitazioni e il parcheggio antistante i fabbricati. “Si è trattato di una situazione temporalesca violenta e straordinaria che a causa degli allagamenti ha provocato danni ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : violento Temporale nello Stretto - allagamenti a Reggio e Messina [GALLERY] : 1/8 Reggio Calabria ...

Palagiustizia Bari - tendopoli allagata per un Temporale. FOTO : Palagiustizia Bari, tendopoli allagata per un temporale. FOTO Le tre tende allestite nel parcheggio di via Nazariantz, dove dal 28 maggio si svolgono le udienze dopo che il tribunale è stato dichiarato inagibile perché a rischio crollo, sono state completamente sommerse dall’acqua di un nubifragio che si è abbattuto questa ...

BARI - BOMBA D'ACQUA E VIOLENTO Temporale/ Video - maltempo : allagata tendopoli davanti a Palagiustizia : BARI, BOMBA d’acqua e VIOLENTO TEMPORALE, Video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:09:00 GMT)

Bari - forte Temporale sulla città : allagata la tendopoli davanti al Palagiustizia. Bagnati fascicoli e pc per intercettazioni : Non solo il caldo e le zanzare, ora anche i disagi causati dalla pioggia. La tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile perché a rischio crollo, è stata completamente allagata da un temporale che si è abbattuto venerdì mattina sulla città. Una conseguenza prevedibile, dato che le tre tende montate nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici ...

Cantine - garage e un ristorante allagati a Monastero Vasco per il Temporale : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco dovuti al forte temporale abbattuto nel Monregalese intorno alle 16 di venerdì 8 giugno. Cantine e garage allagati soprattutto nella zona di Monastero ...

Nella notte un fronte Temporalesco con nubifragi - allagamenti e forte vento : Il fronte temporalesco In nottata è passato un fronte temporalesco esteso dal Lazio,Umbria, Toscana interna, Marche fino alla pianura Padana, tale fenomeno è conosciuto anche come squall line, è l’originaria denominazione del fronte freddo e consiste in una ristretta fascia di temporali con un continuo e ben sviluppato gust front sul bordo principale della linea. […]

