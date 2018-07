Tasse | pace fiscale e rottamazione cartelle | gli sconti

Tasse - “buco da 9 - 6 miliardi nella rottamazione delle cartelle”. Governo pensa ad allargare la pace fiscale alle liti : Nel fisco i numeri non tornano e, certifica la Fondazione nazionale commercialisti, l’evasione dilaga anche tra la categorie più insospettabili. Intanto il ministro Matteo Salvini rilancia l’idea del condono delle cartelle fino a 100mila euro con l’allargamento anche alle liti fiscali. E il collega Luigi Di Maio allunga i tempi della fattura elettronica per i benzinai posticipando al gennaio 2019 l’entrata in vigore di un ...

Tasse - per la Lega il primo intervento è la pace fiscale. Siri : “Possiamo recuperare 35 miliardi”. “Irrealistico” : Innanzitutto la “pace fiscale” con i contribuenti. Matteo Salvini l’ha confermato lunedì sera: al di là dei tempi di avvio della flat tax (prima per imprese e partite Iva, poi per le famiglie), il primo provvedimento economico del governo Conte sarà quello che Carlo Cottarelli ha definito “ennesimo condono“. “Andrà a regime subito”, ha confermato il senatore della Lega Armando Siri in un’intervista ...