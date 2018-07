huffingtonpost

: Tariffe a 28 giorni, Agcom impone agli operatori il rimborso entro fine anno - HuffPostItalia : Tariffe a 28 giorni, Agcom impone agli operatori il rimborso entro fine anno - repubblica : Tariffe a 28 giorni, l'Agcom impone il rimborso [news aggiornata alle 13:56] - martaranucci : RT @HuffPostItalia: Tariffe a 28 giorni, Agcom impone agli operatori il rimborso entro fine anno -

(Di martedì 3 luglio 2018)il 31 dicembre 2018 Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb dovrrestituire in bolletta iillegittimamente erosiutenti a seguito della fatturazione a 28delle offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, attuata in violazione della delibera dell'. Lo ha deciso il Consiglio dell'Autorità. Il calcolo deidi servizio che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura dovrà riguardare il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile.Per quanto ilai clienti deciso dall'a carico delle società telefoniche che hattivato la modalità di tariffazione a 28invece che su base mensile "possa essere impegnativo", scrive l', non si deve dimenticare che le stesse aziende "hin ogni caso maturato significativi profitti ...