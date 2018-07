Take Two | Red Dead Redemption 2 sarà un successo ma non bisogna aspettarsi gli stessi

Il CEO di Take-Two commenta le microtransazioni inserite in NBA 2K18 lo scorso anno : Game Informer ha avuto la possibilità di intervistare il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, nel corso dell'E3 2018 e, in questa occasione, gli è stato chiesto un commento sulle microtransazioni, in particolare su quelle inserite in NBA 2K18 l'anno scorso.Il loro inserimento nel gioco non fu preso molto bene dai giocatori, che reagirono in modo abbastanza forte. Per questo motivo, ora Strauss ha deciso di condividere le strategie future ...

Take Two rifila qualche stoccata a Ubisoft e EA : Take 2 e sicuramente un puclisher di successo, ci fa notare Gamingbolt.Take 2 infatti possiede infatti marchi come 2K Games, i ragazzi dietro Civilization, XCOM, Borderlands, Bioshock, e anche 2K Sports.Ma, cosa più importante, possiede anche Rockstar, la compagnia che ci ha dato GTA 5 e che ci sta portando un nuovo Red Dead Redemption. Ebbene Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, ha pensato bene di fare qualche stoccata alla concorrenza, ...

La serie tv Take Two con Rachel Bilson è il nuovo Castle? Stessa formula - ma ruoli invertiti per i protagonisti : Il network ABC ha mandato in onda il pilot della serie tv Take Two, nuovo progetto dai creatori di Castle. Come si poteva evincere dai primi trailer, lo show firmato Andrew Marlowe e Teddi Edda Miller sembra la copia esatta della loro prima creatura. L'unica differenza? L'inversione di ruoli e di sesso dei protagonisti. Se in Castle, Nathan Fillion era un famoso scrittore di gialli che aveva trovato nella detective Kate Beckett (Stana Katic) ...

Red Dead Redemption 2 avrà DLC Single Player? La risposta di Take-Two : Il publisher di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 ritiene molto "interessanti" i DLC Single player. Intanto i fan di GTA 5 si sono sempre lamentati per l'assenza di contenuti extra per il giocatore singolo, mentre il comparto multiplayer è sempre stato più favorito a differenza di quanto invece era accaduto con GTA 4 e Red Dead Redemption. I possibili DLC di Red Dead Redemption 2 I fan della serie hanno subito espresso il loro parere contrario per ...

Il presidente di Take-Two riconosce il successo di Fortnite - ma la compagnia si focalizzerà sull'innovazione : Take-Two, la casa madre di GTA e Red Dead Redemption, dopo aver chiarito la sua politica riguardo i DLC, ha risposto ancora una volta al fenomeno di Fortnite. Durante un evento, il presidente di Take-Two, Karl Slatoff, ha iniziato dicendo che qualsiasi gioco di enorme successo come quello di Fortnite è positivo per tutti perché introduce nuovi giocatori sul mercato.Ma Take-Two pubblicherà un suo battle royale? Come riporta Gamespot, Slatoff ...

Take-Two : secondo il CEO Strauss Zelnick il PC è diventato una piattaforma molto importante per la compagnia : L'amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, ha rilasciato dichiarazioni che, molto probabilmente, potrebbero piacere a un certo numero di giocatori PC. Come riporta DSOGaming, durante la conference call della società per l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo, si sono toccati vari argomenti, come ad esempio i programmi per il prossimo E3 ma non solo, infatti, Zelnick ha parlato anche della piattaforma PC e di quanto sia diventata ...

Take-Two si aspetta una crescita nel nuovo anno fiscale grazie a Red Dead Redemption 2 : Durante la conference call finanziaria di Take-Two, dove sono stati svelati gli ottimi risultati della compagnia e dove si è parlato dei piani per il prossimo E3 2018, l'amministratore delegato, Strauss Zelnick, ha rilasciato qualche interessante dichiarazione sull'attesissimo Red Dead Redemption 2, il titolo di Rockstar del quale vi abbiamo fornito già varie informazioni.Come riporta Dualshockers, Strauss Zelnick ha parlato di Red Dead ...

Red Dead Redemption 2 da record? Cosa ha detto Take-Two : Red Dead Redemption 2 potrebbe portare grandi profitti alla compagnia Take-Two. Quest’ultima infatti proprio per l’anno fiscale in corso si aspetta entrate record. Di recente la Take-Two Interactive ha reso noto i risultati finanziari del quarto trimestre dell'anno fiscale 2018 che è terminato lo scorso 31 marzo. Il risultato è molto positivo perchè la compagnia ha registrato dei ricavi pari a 450.3 milioni di dollari grazie al grande successo ...