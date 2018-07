Tabellone Mondiali 2018 | il tabellone dei quarti Tutti i possibili incroci verso

oasport

(Di martedì 3 luglio 2018) La corsala Finale deidi calcio è appena entrata nel vivo: si è definito ildeidi finale della rassegna iridata, ormai sono rimaste soltanto otto squadre a darsi battaglia in Russia,vogliono sbarcare nella capitale e lottare per il trofeo più ambito e prestigioso. Gli ottavi di finale si sono rivelati estremamente pirotecnici con la pesante eliminazione della Spagna che sembrava essere la grande favorita della vigilia e ora glile semifinali e l’atto conclusivo sono più incerti che mai.si aspettano un rovente Francia-Brasile, le due formazioni che hanno espresso il gioco migliore in questa prima parte della competizione. I Galletti e la Seleçao devono però prima battere l’Uruguay e il Belgio, due avversarie di assoluto spessore tecnico che sono in grado di fare saltare il banco: i transalpini trascinati da ...