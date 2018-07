Svezia-Svizzera 1-0 | scandinavi ai quarti

Svezia batte la Svizzera e va ai quarti : La Svezia vince 1-0 contro la Svizzera negli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 e si qualifica per i quarti di finale, dove incontrerà la vincente della sfida di questa sera tra Inghilterra ...

Risultati Mondiali 2018/ Diretta gol live score : la Svezia elimina la Svizzera! (ottavi di finale) : Risultati Mondiali 2018 : Diretta gol live score delle due partite degli ottavi di finale. La Svezia elimina la Svizzera con un'autorete di Akanji, grande attesa per Colombia Inghilterra(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:46:00 GMT)

Russia 2018 - ottavi : Svezia-Svizzera 1-0 : 17.55 La Svezia batte 1-0 la Svizzera e avanza ai quarti di finale del Mondiale. Buon ritmo all'avvio. Svizzera propositiva,ma Svezia quadrata, con due chance per Berg e Ekdal.Il primo tempo finisce in parità. Molto tatticismo in campo,ma al 66' Forsberg colpisce aiutato da una deviazione di Akanji. La Svizzera tenta la reazione con Shaqiri e Embolo. Gli svedesi si arroccano. Al 79' Forsberg salva sulla linea su colpo di testa di Embolo.La ...