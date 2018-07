Svezia-Svizzera 1-0 | Mondiali 2018 | Forsberg decide la sfida | scandinavi ai quarti

oasport

(Di martedì 3 luglio 2018) Laapproda aidi finale deidi calcio: a San Pietroburgo lacapitola per 1-0. Decisiva la rete dial 66′, agevolata da una deviazione di Akanji che beffa Sommer, il quale sembrava poter bloccare il tiro del centrocampista scandinavo. Prossima tappa sabato 7 alle ore 16.00 a Samara: l’avversaria per un posto in semifinale uscirà da Colombia-Inghilterra di questa sera. Nel primo tempo la partita, come era nelle attese, si rivela bloccata, con le due squadre che si studiano e pensano più a non subire che ad offendere. Le occasioni si contano sulle dita di una mano, anzi la noia viene spezzata soltanto al 28′ da una conclusione di Berg, il quale, di controbalzo, chiama al grande intervento sul palo lontano l’estremo difensore elvetico Sommer. Questa l’unica vera emozione della prima frazione. Nella ripresa il canovaccio ...