Svezia batte la Svizzera e va ai quarti

Ascolti TV | Sabato 23 giugno 2018. Germania-Svezia svetta con il 32.5% - Cavalli di Battaglia 12.6%. Tiki Taka 12.2%. Ascolti settimana : Rai1 (13.9%) batte Italia1 (13.3%) e Canale 5 (12.7%) : Tiki Taka Russia Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 1.888.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 la commedia Ti Va di Ballare? ha raccolto davanti al video 1.340.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Fratelli di Sangue ha interessato 934.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 la partita Germania-Svezia ha intrattenuto 5.690.000 spettatori con il 32.5% (pre e post partita nel complesso: ...

Germania si qualifica agli ottavi se.../ Risultati utili : è costretta a battere la Svezia - Mondiali 2018 - : Germania si qualifica agli ottavi se... Risultati utili: la nazionale tedesca è costretta a battere la Svezia per proseguire il cammino ai Mondiali.

Germania si qualifica agli ottavi se.../ Risultati utili : è costretta a battere la Svezia (Mondiali 2018) : Germania si qualifica agli ottavi se... Risultati utili: la nazionale tedesca è costretta a battere la Svezia per proseguire il cammino ai Mondiali 2018. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Russia 2018 - Svezia batte Corea con un rigore dato dal Var : Il giustiziere dell'Italia non stecca il debutto Mondiale. La Svezia supera 1-0 una opaca Corea in una partita del Gruppo F già fondamentale in ottica qualificazione in virtù del passo falso dei ...

Mondiali : Svezia batte Corea del Sud 1-0 : 15.53 A Novgorod, la Svezia supera di rigore (1-0) la Corea del Sud e aggancia il Messico al comando del girone F. Nel primo tempo sterile supremazia degli scandinavi, artefici della nostra eliminazione, che sfiorano la rete con Berg (bravo Jo Hyeon-Woo) e Claesson. Gli asiatici cercano di colpire in contropiede, sfruttando la velocità della stella del Tottenham,Son Heung-Min.Nella ripresa al 65' sblocca su rigore il capitano ...

Anche le principesse si annoiano. Così Leonore di Svezia ha «movimentato» il battesimo reale : Ore e ore immobile, in silenzio, con il vestitino dei giorni di festa, le scarpette nuove. «Che noia!», deve aver pensato Leonore, principessa di Svezia, ma pur sempre bambina di quattro anni. Così, a un certo punto, ha pensato bene di alzarsi in piedi e iniziare a rotolarsi davanti all’altare della cappella del palazzo di Drottningholm, Stoccolma. La mamma Madeleine, terzogenita di re Carl Gustav e Silvia di Svezia, nulla ha potuto fare ...

Svezia - epidemia di listeriosi : il batterio era nella purea di patate : Un'epidemia confermata dall'Efsa (l'autorità europea per la sicurezza alimentare) quella in Svezia di listeriosi. Quattro le persone morte in poco tempo e sette i ricoveri. Dopo alcune ricerche, è stata individuata la causa. Il batterio si trovava in un purea di patate prodotto da un"azienda locale. I decessi e i ricoveri sono tutti avvenuti nella contea di Västra Götaland, nella parte occidentale del paese.Il batterio era nei piatti pronti a ...

Il battesimo di Adrienne - figlia di Madeleine di Svezia e Chris O’Neill : Famiglia reale svedese quasi al completo nella cappella del palazzo di Drottningholm per il battesimo di Adrienne Josephine Alice, ultima figlia della principessa Madeleine, terzogenita di Carl Gustav e Silvia di Svezia, e del marito Chris O’Neill. Il battesimo di Adrienne di Svezia (Photo by MICHAEL CAMPANELLA/WireImage) La cerimonia, intorno alle 12, in un clima di festa, tra abiti in fiore e addobbi in pendant. La bambina, nata lo ...

Europei Under 17 - c'è un'Italia che batte la Svezia : Vergani porta gli azzurrini in semifinale : C'è un'Italia che contro la Svezia festeggia ed è quella che si sta giocando l'Europei Under 17 in Gran Bretagna. Dopo aver superato brillantemente il girone nei giorni scorsi la formazione di ...