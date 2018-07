Svezia ai quarti del Mondiale | era Ibrahimovic il problema? Zlatan come Loki | dio sì | ma

Svezia-Svizzera 1-0 - scandinavi ai quarti : Roma, 3 lug. , askanews, Un gol di Forsberg al 21 del secondo tempo regala alla Svezia la qualificazione ai quarti di finale del mondiale di Russia 2018. La formazione svedese che ha eliminato l'...

La Svezia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di calcio : La Svezia ha battuto 1-0 la Svizzera nel penultimo ottavo di finale dei Mondiali di calcio e si è qualificata al turno successivo, i quarti di finale, a cui non partecipava dal 1994. Alla Zenit Arena di San Pietroburgo la The post La Svezia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

Mondiali - Andersson : “la Svezia punta ai quarti” : “Siamo in una situazione in cui possiamo raggiungere il nostro massimo storico, in un Mondiale di calcio fuori dal nostro territorio. Direi che solo questo puo’ bastare a stimolarci nella partita di domani contro la Svizzera”. Lo dice Jan Andersson, commissario tecnico della Svezia, alla vigilia dell’ottavo di finale dei Mondiali di calcio contro la Svizzera, in programma a San Pietroburgo, con fischio ...

