Sversava rifiuti in strada | fotografato e multato | immagini su pagina Fb del Comune di

ilmattino

: Sversava rifiuti in strada, fotografato e multato, foto su Fb del Comune - piro_tore : Sversava rifiuti in strada, fotografato e multato, foto su Fb del Comune - enortam : Sversava rifiuti in strada, fotografato e multato, foto su Fb del Comune @VesuviusPark - campaniafelixit : SEQUESTRATA a PIANURA (NA) una tipografia che sversava rifiuti tossici - -

(Di martedì 3 luglio 2018) Boscotrecase.abusivamenteingombranti in via Nazionale. Autista, riconosciuto, denunciato ai vigili e. Il tutto, comprese le foto con la targa dell'auto resa non ...