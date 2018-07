Svelate le date del tour di Nesli dopo Viva la vida da Nord a Sud | info biglietti in

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Svelate le date del tour di @neslimusic dopo Viva la vida da Nord a Sud: info biglietti in prevendita - Cherilletta : RT @OptiMagazine: Svelate le date del tour di @neslimusic dopo Viva la vida da Nord a Sud: info biglietti in prevendita - kia_383 : RT @OptiMagazine: Svelate le date del tour di @neslimusic dopo Viva la vida da Nord a Sud: info biglietti in prevendita - Marti_Barbirato : RT @OptiMagazine: Svelate le date del tour di @neslimusic dopo Viva la vida da Nord a Sud: info biglietti in prevendita -

(Di martedì 3 luglio 2018) Ledeldisono finalmente ufficiali.tanto attendere, ecco arrivare i primi concerti estiviil rilascio dila, nuovo singolo che ha visto la lucequello dedicato al tema del bullismo, Immagini, con il quale ha segnato il suo ritorno in musica. L'artista di Senigallia è quindi pronto a tornare sul palco con una nuova serie diche porterà principalmente al Sud, a partire dalla Calabria. Il calendario è in continuo aggiornamento, per cui ci aspettiamo che tanti altri appuntamenti con la musica diche recentemente è tornato in radio con il singolola. Già annunciate leche Francesco Tarducci ha pensato per ilautunnale, quello con il quale ritornerà sulle scenele anteprime di qualche mese fa con le quali si è presentato al pubblico con il suo vero nome, spogliandosi dell'identità diche l'ha ...