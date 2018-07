Super Mario Run ha incassato oltre 60 milioni di dollari | ma il gioco rimane il meno

Nintendo scopre la differenza tra iOS e Android con Super Mario Run - : In base ai numeri rilevati Super Mario Run ha generato complessivamente 60 milioni di dollari di ricavi in tutto il mondo, ma la quota proveniente da App Store e iOS arriva fino al 77%, mentre quella ...

Boxe : Randazzo-Demario - i due pesi Superleggeri a confronto : Un incontro da non perdere quello all’interno del campo dell’Aurora Calcio 1947 tra Luciano Randazzo e Nicolas Demario Il 13 luglio, ad Alessandria, il peso superleggero Luciano Randazzo (25 anni, 11 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi) sfiderà l’argentino Nicolas Demario (24 anni, 8-2-2) sulla distanza delle 8 riprese. La manifestazione si svolgerà all’interno del campo dell’Aurora Calcio 1947 e sarà organizzata dalla Opi Since 82 di ...

Juventus-Mandzukic - amore senza confini : tifosi 'mondiali' per Super Mario : TORINO - Icardi , Martial , Morata , Cavani , Lewandowski . Tutti nomi che solleticano senz'altro la fantasia dei tifosi della Juventus, che nel frattempo si godono però Mario Mandzukic . Tecnica e ...

Il nuovo trailer di Captain Toad : Treasure Tracker mostra i livelli ambientati nei mondi di Super Mario Odyssey. Disponibile una demo gratuita su Nintendo eShop : Con zaino in spalla e torcia in fronte tutto è pronto per l'incantevole avventura di Captain Toad: Treasure Tracker, platform rompicapo in arrivo su Nintendo Switch e su console della famiglia Nintendo 3DS il 13 luglio. Il gioco include alcuni livelli basati su quattro dei Regni di Super Mario Odyssey, visibili in anteprima nel nuovo trailer. I giocatori impazienti di incontrare il Capitano Toad, a volte nervoso ma sempre coraggioso, possono ora ...

Death Stranding : Kojima vuole farci provare l'opposto del senso di libertà che possiamo avere con Super Mario : Durante un panel dedicato a Death Stranding il director Hideo Kojima ha fornito ulteriori informazioni sul gioco in uscita e sul lavoro fatto in merito di cutscene assieme ai vari attori dei filmati.Come riporta Dualshockers, mira a porci l'opposto delle sensazioni di libertà offerteci da Super Mario, in termini di movimento e abilità. Il personaggio potrà dunque inciampare sulle pietre, dovrà prestare attenzione al suo equilibrio quando cammina ...

E3 2018 : annunciato Super Mario Party per Nintendo Switch : Durante il suo Direct Nintendo ha presentato Super Mario Party, a prima vista sembra una rivisitazione del famoso Party game dedicato a Mario e alla sua banda. Dal trailer notiamo che sarà possibile unire due Switch per partite mozzafiato con gli amici. Il titolo è stato confermato per il 5 ottobre 2018.Read more…

Super Mario sfida Nadal : come andrà a finire? : In uno dei suoi incontri più tosti finora, Rafael Nadal si trova ad affrontare un avversario a sorpresa: Mario! Segui i loro scambi avvincenti che costringeranno l’arbitro a una chiamata davvero difficile per assegnare la vittoria. Chi avrà la meglio? Guarda il trailer “sfida tra campioni” sul sito ufficiale di Mario Tennis per scoprirlo! Nadal VS Tennis: Chi sarà il vincitore? In Mario ...

Francia : Marion Supera zia Marine Le Pen : ANSA, - PARIGI, 6 GIU - Marion supera la zia Marine Le Pen: secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Elabe per Bfm-Tv, il 34% dei francesi ritiene che Marion sia meglio piazzata della zia , 17%, ...

Salvini attacca Balotelli - nel frattempo Supermario potrebbe andare al Parma Video : Il ritorno in Nazionale di ‘Supermario’ Balotelli dopo quattro anni di assenza non è passato inosservato. Nel match disputato contro l’Arabia Saudita il centravanti azzurro è anche riuscito ad andare in rete, dando ottime risposte sul piano del gioco e dell’impegno. Nella partita disputata a Torino contro l’Olanda [Video], però, il neo allenatore Roberto Mancini ha deciso di non schierarlo al centro dell’attacco azzurro. La scelta potrebbe ...

Mario Balotelli - Paolo Bargiggia sulla fascia di capitano a Supermario : 'Il razzismo non c'entra - non se la merita' : La proposta di dare la fascia di capitano della Nazionale a Mario Balotelli è solo 'una provocazione'. Il giornalista di Premium sport Paolo Bargiggia respinge al mittente la proposta su SuperMario, scoppiata dopo la polemica dello striscione che protestava sul 'capitano della Nazionale con sangue italiano'. 'È un tema che ...

Balotelli capitano della Nazionale/ Parla SuperMario : sarebbe un bel segnale per gli immigrati : Mario Balotelli è stato interpellato circa la possibilità di indossare la fascia di capitano della Nazionale: l'attaccante ha detto di non pensarci, dicendo però che sarebbe un bel segnale(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:47:00 GMT)

Balotelli si rilancia - quattro squadre per SuperMario : Le notizie di mercato lo hanno accostato a diverse squadre, ma quale sarebbe la più adatta ad accoglierlo? Marsiglia Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Rudi Garcia ha speso parole molto dolci ...

Il futuro di Balotelli ad un bivio : Super Mario di fronte ad un’importante scelta : Mario Balotelli si trova a dover decidere il proprio futuro, da parametro zero deciderà la prossima destinazione della sua carriera Mario Balotelli è tornato a far parlar di sè dopo aver riconquistato l’azzurro. La maglia della Nazionale è stata riconquistata grazie all’arrivo di Mancini nel ruolo di Ct, ma adesso va mantenuta con le prestazioni durante la stagione con il suo club. Già, chissà quale sarà il suo club. Super Mario è al ...