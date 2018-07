Sup – Thomas Amaduzzi | confermata la traversata verso Pola il 7 luglio

Wimbledon 2018 : prima vittoria ai Championships per Thomas Fabbiano. L’azzurro Supera in quattro set Bhambri : prima vittoria della carriera per Thomas Fabbiano a Wimbledon. Il tennista pugliese conferma il suo ottimo stato di forma e, dopo i tre successi nelle qualificazioni, batte anche l’indiano Yuki Bhambri, numero 85 del mondo, in quattro set con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 6-1 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Il nativo di Grottaglie ha pagato nel primo parziale forse un po’ la pressione della grande occasione a disposizione ed ...

Sup – Thomas Amaduzzi pronto per la traversata Croazia-Italia : L’ambassador Xmasters di Stand Up Paddle, Thomas Amaduzzi, continua l’allenamento in vista della sfida, in programma ad inizio luglio, che lo vedrà percorrere 134 km in meno di 20 ore sulla sua tavola da Pola fino a Cattolica Spingere i propri limiti al massimo e trasformare una passione in uno stimolo continuo. L’atleta Xmasters Thomas Amaduzzi sta intensificando il suo allenamento in vista dell’ardua sfida che lo attende i primi di luglio: ...

Spirit Cavallo Selvaggio - su Super! il famoso film diventa una serie animata (e la sigla la cantano Mal e Thomas) : Il famosissimo film Spirit Cavallo Selvaggio ora diventa una serie animata, prodotta da DreamWorks, in onda sul canale Super! (47 del digitale, 625 di Sky). Le prime puntate della storia che racconta una storia amicizia tra la 12enne Lucy e il Cavallo Selvaggio, Spirit appunto, andranno in onda sabato 2 giugno alle ore 8.20 del mattino, mentre la serie vera e propria partirà dal 18 giugno (in onda dal lunedì al venerdì, sempre alle 8.20). I ...