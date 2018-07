“Sul lavoro questo governo guarda a sinistra - e dobbiamo sostenerlo” - dice Fassina : Roma. “C’era, ai tempi delle Frattocchie, l’analisi differenziata dell’avversario”. Ed è a quell’insegnamento che Stefano Fassina, deputato di LeU, classe ’66, che la vecchia scuola del Pd ha fatto in tempo a frequentare prima della chiusura nel 1993, si rifà quando gli si chiede un giudizio sul gov

“Squallido”. Alessandro è morto Sul lavoro. Ma ecco che ha deciso l’azienda : Stroncato a 47 anni mentre lavorava in azienda. È morto così, il 19 giugno scorso, Alessandro Vornoli. È successo all’improvviso, di notte, mentre era di turno alla Baldassari cavi elettrici di Lammari, in provincia di Lucca. Ma stando a quanto accertato dai medici legali l’operaio è morto sì sul lavoro, ma per cause naturali. Ha accusato un malore. L’esame autoptico ha escluso ogni altra possibilità: il decesso dei ...

Lavoro - Di Maio : “Abbiamo approvato il decreto dignità e licenziato il Jobs act”. Stop alla pubblicità Sul gioco d’azzardo : approvato il decreto dignità. Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ne spiega le caratteristiche ai cronisti all’uscita dal cdm. “Quattro principi. In primis, la riduzione del precariato. Abbiamo individuato nuove norme per eliminare la burocrazia per i professionisti. Le delocalizzazioni: qualsiasi azienda multinazionale che riceve fondi pubblici italiani e se ne va ce li deve restituire maggiorati. Infine il gioco ...

Incidente mortale Sul lavoro - operaio valchiavennasco muore in Svizzera : Non ce l'hanno fatta i due operai rimasti vittime di un grave Incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 13.30 a Camorino in Svizzera nel Canton Ticino vicino a Bellinzona. Tra i ...

Le norme Sul lavoro del 'decreto dignità' e le nuove accuse a Weinstein. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Sono vivi i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta di Tham Luan Nang Non dal 23 giugno insieme al loro allenatore. Sono stati trovati da una squadra di militari , i quali hanno ...

Le norme Sul lavoro del "decreto dignità" e le nuove accuse a Weinstein. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Stretta sui contratti a termine nel “decreto dignità”. Il governo Lega-M5s, riporta l’Ansa, tenterà di rendere i contratti a termine più costosi e più brevi con l’obiettivo di rendere più stabile l’occupazione, misura non gradita alle imprese. “E’ emersa la volontà di lavorare a un c

Dai dati Istat Sul lavoro alla crisi tedesca. Di cosa parlare a cena : Luigi Di Maio vuole distinguersi, farsi notare, guarda i dati sul lavoro in maggio, ultimo mese prima che arrivasse il cambiamento, e vede che sono buoni. Allora si adopera per avviare il cambiamento e quindi, con ogni evidenza, farli peggiorare un po'. La soluzione per invertire verso il peggiorame

Mulé (FI) : “Di Maio? incompetenza e superficialità. Primo atto Sul lavoro un passo falso e indietro” : Giorgio Mulè in sala stampa della Camera dei deputati attacca duramente il Ministro del lavoro e il governo gialloverde: “Il Primo atto del Governo sul lavoro è un passo falso e indietro testimoniato da imprenditori, commercianti e artigiani, ovvero tutti coloro che generano economia. Forza Italia denuncia incompetenza e superficialità di Di Maio e le misure del Mise lo confermano. La spaccatura non è nel governo, ma con il paese. Sono ...

I dati Sul lavoro migliorano ancora - con i soliti difetti strutturali : L'Istat registra un miglioramento sensibile per il mercato del lavoro, con la disoccupazione in calo, ai minimi dal 2012 e il numero di occupati al massimo storico. Restano però i difetti strutturali della situazione italiana, per cui è soprattutto l'occupazione over50 e soprattutto quella a tempo determinato a farla da padrona.OCCUPAZIONE - A maggio 2018 la stima degli occupati registra un sensibile aumento (+0,5% rispetto ad ...

Incidente mortale Sul lavoro - muore uomo travolto dal trattore nel Narnese : Incidente mortale sul lavoro, muore uomo travolto dal trattore nel Narnese Un uomo del '59 è morto oggi pomeriggio, travolto dal trattore con il quale stava lavorando, a Capitone di Narni. La vittima, ...

L'ipocrisia della retorica Sulla foto Silenzi Sul massacro del Jobs Act Le colpe dei giornaloni Sul lavoro : Circola la foto dei bambini morti per mare. Disumano è che avvengano queste morti. Come disumano è che i padroni del discorso le usino per giustificare il plusimmigrazionismo e le deportazioni di africani, chiamandole "integrazione" e "accoglienza". Segui su affaritaliani.it

Valeria Marini : “Ho votato Salvini - sta facendo un ottimo lavoro anche Sull’immigrazione” : “Il mondo dello spettacolo è il mio mondo, è la mia vita. Anzi, non mi appartiene quasi per niente la vita quotidiana. In alternativa, sicuramente avrei aiutato gli altri facendo la missionaria o aiutato gli...

Durigon : “Sostenibilità lavoro regolare è strumento che ci accomuna a conSulenti” : Milano, 30 giu. (Labitalia) – “La sostenibilità di un lavoro regolare è uno strumento che accomuna il ministero dei consulenti del lavoro”. A dirlo Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del lavoro, in occasione del Festival del lavoro, organizzato a Milano dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, intervenendo al dibattito ‘Competitività, legalità, sostenibilità’. “Sono convinto -ha affermato- ...

Durigon : “Sostenibilità lavoro regolare è strumento che ci accomuna a conSulenti” : Milano, 30 giu. (Labitalia) – “La sostenibilità di un lavoro regolare è uno strumento che accomuna il ministero dei consulenti del lavoro”. A dirlo Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del lavoro, in occasione del Festival del lavoro, organizzato a Milano dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, intervenendo al dibattito ‘Competitività, legalità, sostenibilità’. “Sono convinto -ha ...