Sud | alla ministra del Mezzogiorno dico | ricominci da tre | dagli ultimi tre anni

DALLA CINA/ Lao Xi : istruzioni al nuovo Pd per rubare il Sud a M5s : Nel tentativo disperato di rianimare la sinistra, aspiranti leader e guru hanno proposto ricette e decaloghi. Eppure una soluzione c'è, ma non la vedono. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Fico usa i migranti per rompere il patto Salvini-Di Maio, di A. FannaBOSCHI & BERLUSCONI INSIEME/ Il nuovo partito "stile Vanzina" che guiderà i moderati, di M. Maldo

Africa - allarme per parassita dei cereali : a rischio anche il Sud Europa : La nuova epidemia di Lafigma in Africa estende l'ombra di un rischio contagio anche per l'Europa meridionale e riaccende le polemiche sul difficile

La Germania sconfitta 2-0 dalla Corea del Sud è fuori dai Mondiali : Roma, 27 giu. , askanews, Clamorosa eliminazione dei campioni del mondo uscenti della Germania battuti 2-0 dalla Corea del Sud. A Kazan dopo una partita a senso unico arrivano in pieno recupero i gol di Kim e Son. La Germania non era mai stata eliminata nella prima ...

Germania Corea del Sud 0 - 2 : i tedeschi sconfitti dalla Corea del Sud escono dai Mondiali di Russia : La Germania è fuori dai Mondiali di Russia. La nazionale tedesca è stata eliminata nella fase a gironi dopo la sconfitta per 2 a 0 contro la Corea del Sud. Respinti, verrebbe da dire, vista la più grave crisi politica della sua carriera che sta attraversando la cancelliera Angela Merkel a causa della disputa sui respingimenti forzati chiesti a gran voce dal ministro dell'Interno Seehofer. Una disputa che rischia di avere ...

Respinti! Germania fuori dai Mondiali : i tedeschi sconfitti dalla Corea del Sud : La Germania è fuori dai Mondiali di Russia. La nazionale tedesca è stata eliminata nella fase a gironi dopo la sconfitta per 2 a 0 contro la Corea del Sud. Respinti, verrebbe da dire, vista la più grave crisi politica della sua carriera che sta attraversando il cancellierato di Angela Merkel a causa della disputa sui respingimenti con il ministro dell'Interno Seehofer. Finisce così, male, la competizione dei campioni ...

Clamoroso : Germania eliminata e ultima nel girone sconfitta dalla Corea del Sud 2-0 : Con un incredibile finale la Corea del Sud batte la Germania 2-0 grazie alle reti di Kim e Son. I Campioni del Mondo pur tentanto più volte la via della rete non hanno mai trovato il guizzo...

LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Tedeschi disperati alla caccia del gol qualificazione : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Germania-Corea del Sud. Poco, se non pochissimo, spettacolo a Kazan, con la squadra di Loew che ha provato a combinare qualcosa in avanti, ma senza rendersi pericolosi. Gli asiatici, invece, hanno costruito un paio di chance interessanti, alle quali è mancata solo la precisione. La Germania appare troppo prevedibile e sta andando a sbattere contro il muro ...

Rocco Commisso e il Milan - il messaggio di Lillo Foti : “porti la passione del Sud - e ai Mondiali occhio alla Croazia. Per la prossima serie A mi intriga la Roma”. L’intervista a CalcioWeb : Il nuovo Milan di Rocco Commisso potrebbe avere patrimonio americano e dna sempre più calabrese: con Gattuso in panchina, il nuovo patron potrebbe essere proprio il magnate di Marina di Gioiosa Jonica, provincia di Reggio Calabria, che ha fatto fortuna negli USA. La storia di Rocco Commisso, infatti, inizia proprio sulle rive del mar Jonio, in un piccolo villaggio di pescatori affacciato ad est verso la Grecia che duemila anni fa aveva fatto di ...

Turchia - una donna italiana fermata dalla polizia nel Sud-est del Paese : Turchia, una donna italiana fermata dalla polizia nel sud-est del Paese Turchia, una donna italiana fermata dalla polizia nel sud-est del Paese Continua a leggere L'articolo Turchia, una donna italiana fermata dalla polizia nel sud-est del Paese proviene da NewsGo.

Allerta Meteo per la Tempesta di San Giovanni - la protezione civile lancia l’allarme per il Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una profonda saccatura, centrata sulle regioni del Nord Europa, si estende fino al Mediterraneo centrale, interessando, per oggi, domenica 24 giugno, anche la nostra penisola, in particolar modo la Sardegna. La discesa, a partire dalla prossima notte, di un asse della suddetta saccatura porterà fenomeni, a prevalente carattere temporalesco, su gran parte del paese, concentrandosi maggiormente su Sicilia e Calabria ...

Fondi Ue per il Sud fanno gola ai furbetti - allarme reati : Roma, 24 giu. , AdnKronos, - I Fondi europei stanziati per il Sud fanno gola ai furbetti: maggiori sono infatti le risorse stanziate maggiori sarebbero gli illeciti. E' quanto emerge da un recente ...

Fondi Ue per il Sud fanno gola ai furbetti - allarme reati : I Fondi europei stanziati per il Sud fanno gola ai furbetti: maggiori sono infatti le risorse stanziate maggiori sarebbero gli illeciti . E' quanto emerge da un recente working paper della Banca d'...

Mondiali 2018 - Corea del Sud-Messico. Riscatto contro sorpresa alla Rostov Arena : Corea del Sud-Messico, alla Rostov Arena, sarà il secondo match della giornata di Mondiali 2018 di domani. Si tratta di uno spartiacque per entrambe le nazionali all’interno del gruppo F: con una vittoria, e in attesa di Germania-Svezia, il Messico ipotecherebbe in maniera molto seria l’affare qualificazione agli ottavi; diversamente, un successo Coreano rimetterebbe il girone in discussione e gli asiatici in corsa. La Corea del Sud ...

AFRICA/Sud SudAN - Incontro tra Kiir e Machar ad Addis Abeba : speranze per mettere fine alla guerra civile? : Juba , Agenzia Fides, - I due protagonisti di una delle più drammatiche e dimenticate guerre civili in corso nel mondo, quella del Sud SUDAN, si incontrano ad Addis Abeba oggi 20 giugno. Il Presidente sud-SUDANese Salva Kiir, e l'ex Vice Presidente Riek Machar si sono dati appuntamento nella capitale dell'...