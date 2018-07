Subito tensione tra Austria e Italia | Vienna | Proteggeremo i nostri confini

tgcom24.mediaset

: @xEmotionalrain È normale! Anche io per scaricare la tensione ho pianto dopo due ore, ma credo sia legato alla gran… - novembersmark : @xEmotionalrain È normale! Anche io per scaricare la tensione ho pianto dopo due ore, ma credo sia legato alla gran… - B1A4baro4A1B : Vorrei che arrivasse una notizia rassicurante direttamente dalla WM e che finisse subito tutta questa tensione. - mrsLezzi : Per allentare la tensione al #verticeUe ho esplicitamente consigliato di installare un condizionatore in sala, e gl… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Dopo l'annuncio di restrizioni agli ingressi in Germania,si dice pronta a presidiare soprattutto icone Slovenia. "La nostra posizione sui movimentiprimari e su quelli secondari non cambia, non invertiamo l'ordine logico deglieventi" ha detto il premierno