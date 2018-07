sportfair

: Subaru Outback vince il premio “AUSTRALIA’S BEST CARS” per la terza volta su - ReportMotori : Subaru Outback vince il premio “AUSTRALIA’S BEST CARS” per la terza volta su - NewspressItalia : Subaru : SUBARU OUTBACK VINCE IL PREMIO “AUSTRALIA’S BEST CARS” PER LA TERZA VOLTA DI FILA -

(Di martedì 3 luglio 2018) Ilè solo l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti ottenuti in Australia dal crossover wagonDopo il riconoscimento ottenuto dallaImpreza nel mercato americano da parte dell’autorevole Kelley Blue Book, arriva dall’emisfero australe la notizia di un altroper una vettura della Casa delle Pleiadi. Si tratta della2.5i Premium che è stata nominata dalle organizzazioni automobilistiche nazionali, per laconsecutiva, miglior Sport Utility Wagon con trazione integrale in Australia con prezzo inferiore a $50,000. Laprosegue la striscia record di riconoscimenti pernei prestigiosi Australia’sCars (ABC) awards. Ilprevede che le auto vengano valutate da un pool di organizzazioni motoristiche (NRMA, RACV, RACQ, RAASA, RACWA, RACT e AANT) secondo un’ampia serie di ...