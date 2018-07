Stretta sui contratti a termine | il governo vara il decreto dignità | per i

Dalla Stretta sui contratti a termine alle delocalizzazioni - tutti i contenuti del Decreto «dignità» : Aumento del 50 per cento delle indennità per i licenziamenti senza giusta causa e stretta sui contratti a termine, che non potranno durare più di due anni e comunque dovranno essere...

Oggi in edicola : sicurezza e igiene - Stretta sui centri massaggi : Nelle pagine di cronaca l'intervista esclusiva a Massimo Minini , presidente dimissionario di Fondazione Brescia Musei: « Dopo Mimmo Paladino , la città non rinunci al contemporaneo ». Per la cultura ...

Decreto dignità : multe a chi delocalizza e Stretta sui contratti a termine : Il tanto atteso Decreto targato giallo-verde – battezzato Decreto dignità – è pronto per atterrare sul tavolo dl Consiglio dei ministri, tra oggi e domani. La bozza c’è e mette in ballo misure già annunciate e riconfermate dal testo: giro di vite sul gioco d’azzardo, maxi-multe alle aziende italiane che incassano aiuti dallo Stato per poi delocalizzare, stretta sui contratti a termine e contrasto al precariato, oltre al rinvio della ...

Salvini prepara la Stretta sui venditori ambulanti in spiaggia : Il prossimo obiettivo di Matteo Salvini sono i venditori ambulanti che riempiono le spiagge d'estate, spesso con prodotti contraffatti. Il ministro dell'Interno lo ha promesso all'assemblea di Confesercenti: "Stop all’invasione dei vu cumprà sulle spiagge - ha dichiarato - ma anche stop alla fabbricazione e diffusione di falsi prodotti griffati". La direttiva "Spiagge Sicure" ...

Strisce blu - bonus ai controllori : Stretta sui furbetti dell'evasione : Più Strisce blu all'interno delle Mura Aureliane, aumento della tariffa oraria , fino a 3 euro, nelle zone più centrali per favorire la rotazione dei parcheggi, infine l'obiettivo del maggiore incasso ...

Stretta sul copyright : addio condivisioni - ci sarà anche una tassa sui link : La commissione Giuridica europea ha approvato le proposte di modifica della legislazione comunitaria. Ma la questione è controversa

Usa - Trump e la nuova Stretta sui migranti. L'audio choc dei bambini : Critiche anche dalla Silicon Valley, dal ceo di Apple Tim Cook , politica 'disumana', da Mark Zuckerberg, tra i donatori di una raccolta fondi pro bimbi lanciata su Fb che ha già superato i 4 miloni ...

Suicida a 12 anni per colpa dei bulli - denunciata scuola : “L’hanno coStretta ad abbracciarli” : La denuncia da parte dei genitori della ragazzina: "Ci hanno consigliato di non denunciare, hanno suggerito a Mallory di pranzare in aula anziché in sala mensa per evitare i suoi molestatori e alla fine l'hanno costretta abbracciare i bulli"Continua a leggere

Stretta sul copyright : addio condivisioni - ci sarà anche una tassa sui link : addio meme, addio upload libero di foto e filmini sul web. Il Parlamento europeo è pronto alla Stretta su internet in nome dei diritti d’autore. La commissione Giuridica ha approvato le proposte di modifica della legislazione comunitaria sui copyright, dando il proprio benestare all’introduzione di tasse per la pubblicazione di link di articoli di ...

Ungheria - il Parlamento approva la Stretta sui migranti in Costituzione : Il Parlamento dell’Ungheria ha votato sì alla modifica della Costituzione che prevede una stretta sulle richieste d’asilo e inserisce il divieto di accogliere i migranti economici. Con questa mossa il premier nazionalpopulista ungherese Viktor Orban cerca di blindare il rifiuto alle quote obbligatorie Ue....