Street Food Time arriva a Sulmona | dal 6 all' 8 luglio - Abruzzo in Video

Festival dello Street Food - a Olbia sapori e divertimento da tutta Italia : Per questa tappa sarda, coperta dal patrocinio del Comune di Olbia, daremo vita ad un evento fantastico, ricco di suggestivi spettacoli ed entusiasmanti attrazioni. L'organizzazione, sta curando l'...

Boom dello Street Food - 1000 imprese in più in 5 anni - : A guidare la crescita le attività degli under 35 che, tra il 2013 al 2018, hanno segnato un +23,9%. Le città che ne ospitano il maggior numero sono Milano e Roma, seguite da Torino. Tra le regioni, ...

A Pescara la quarta edizione di "Street Food Time" - Abruzzo in Video : Cucina dal Mondo: Stati Uniti: BBQ americano con 12 ore di affumicatura , "Pulled Pork", "Ribs", "Beef", ; Argentina: grigliata di angus Aberdeen e carni argentine cotte ai carboni; Sud America: "...

Gubbio - lo Street Food sbarca in Piazza 40 Martiri : ... nel ribadire l'appoggio dell'amministrazione comunale a questo tipo di eventi ha precisato: ' Il nostro obiettivo è sostenere iniziative di livello, per evitare disagi all'economia locale, in un ...

Biassono - in piazza Italia torna lo Street Food Festival : Ad accompagnare il buon cibo si svolgeranno iniziative musicali, spettacoli, eventi istituzionali e dimostrazioni di primo soccorso a cura della Croce Bianca. La festa viene organizzata per ...

Putignano - Street Food e spettacoli : dal 29 giugno al 1 luglio torna 'Beer in the cave' : Dissetiamoci questo ultimo weekend di giugno con la quarta edizione dell'evento che rende il Parco Grotte di Putignano, con la sua location incontaminata, il luogo ideale per celebrare l'inizio dell'...

Lo Street food : • L’ultima frontiera dell’alimentazione fighetta. • Era dai tempi della scoperta del sushi che non si mangiava nulla di così terribilmente alla moda. Convenirne. • La rivincita di un’alimentazione autenticamente popolare a fronte delle fighetterie da chef pluristellati. Dirlo con accenti di rise