Stop pubblicità gioco | le associazioni | ‘Serio passo contro ludopatia’ Operatori ed

(Di martedì 3 luglio 2018) Il divieto di spot suld’azzardo contenuto nel Dl Dignità approvato dal Consiglio dei ministri diventa terreno di s. Glie gli editori, che perderanno introiti pubblicitari (specie sulle scommesse legate al calcio mondo del calcio) manifestano perplessità. Niklas Lindahl, direttore per l’Italia della società svedese dei casinò online Leogaming, in una lettera a Luigi Di Maio ha sostenuto che “il proibizionismo favorisce realtà illecite“. I movimenti anti-ludopatia, consumatori, genitori, che non hanno interessi economici in ballo, invece, non hanno dubbi sul fatto che loagli spot sia la strada giusta da intraprendere. Intanto il Movimento No Slot e il Codacons, che ha già annunciato il suo sostegno in ogni sede “a qualsiasi misura che introduca una stretta alladei giochi”. Di Maio ha detto che dal 2019 il divieto scatterà anche per le ...