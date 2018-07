Stop al gioco? Lo Stato perde 10 miliardi

Overwatch : un interessante video in Stop motion celebra l'anniversario del gioco. : Il 24 maggio è il compleanno di Overwatch, il gioco targato Blizzard sta infatti per compiere due anni, ci ricorda VG247.Per festeggiare la ricorrenza Blizzard ha deciso di festeggiare pubblicando un curioso video in stop motion dedicato proprio a Overwatch, nel quale i protagonisti sono Tracer e Reaper, celebri eroi del gioco che tengono, in questo caso, un divertente siparietto insieme.Il filmato, come sempre animato con grandissima qualità, ...