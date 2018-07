Stessa spiaggia stesso mare Senza muoversi dalla città

Paperissima Sprint : Stessa spiaggia - stesse papere con Corvaglia e Gabibbo : Tra le spie del ritorno della bella stagione, oltre alle zanzare moleste, agli antipasti di prosciutto e melone, alle insalate di riso e agli spray rinfrescanti da spiaggia, c'è la messa in onda della striscia quotidiana nell'access prime time di Paperissima Sprint: il contenitore Mediaset di gaffe, cadute, scivolate, blooper e scenette di animali chiacchieroni in onda da oltre 20 anni. Con Vittorio Brumotti in giro per l'Italia con la sua ...