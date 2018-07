Nicoletta - giovane fidanzata di Stefano Bettarini : gesto per Niccolò : Nicoletta, la giovane fidanzata 24enne di Stefano Bettarini scrive a Niccolò: il gesto della donna Tra le tantissime persone che hanno espresso un pensiero o un gesto di vicinanza a Niccolò Bettarini (il ragazzo è rimasto vittima di un accoltellamento nella notte tra il 30 giugno e l’1 luglio) non poteva mancare Nicoletta, la giovane fidanzata […] L'articolo Nicoletta, giovane fidanzata di Stefano Bettarini: gesto per Niccolò ...

Milano - tentato omicidio del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini : quattro i fermi : Niccolò Bettarini , figlio della nota showgirl Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini , è stato aggredito all'uscita di una nota discoteca milanese nella notte tra sabato e domenica ...

Stefano Bettarini - dedica al figlio ferito : 'Sono sempre più orgoglioso di te' : Con una foto di Niccolò da piccolo abbracciato a suo fratello, Stefano Bettarini ha voluto dedicare su Instagram un bellissimo messaggio al figlio gravemente ferito dopo la rissa scoppiata all'uscita di una discoteca milanese. "Sono sempre orgoglioso di te, hai sempre avuto un forte senso di protezione soprattutto verso i più deboli. Chi ha sbagliato ora paghi". Con queste parole l'ex calciatore ha espresso tutto il suo amore e il suo orgoglio ...

Niccolò Bettarini - dopo l’operazione riuscita la dolce dedica di papà Stefano al figlio : Niccolò Bettarini è stato operato oggi all’ospedale Niguarda di Milano: l’ex calciatore Stefano, padre del ragazzo accoltellato, dice la sua su Instagram Un sabato sera andato a finire come mai dovrebbe per Niccolò Bettarini, ma del quale sono state arginate le conseguenze più gravi. Il figlio di Stefano e Simona Ventura è stato accoltellato vicino alla discoteca milanese Old Fashion e per l’aggressione sono stati fermati ...

Niccolò Bettarini accoltellato - il papà Stefano : 'Ora chi ha sbagliato paghi' : 'Hai sempre avuto senso di protezione per tutti, soprattutto per i più deboli. Sempre orgoglioso di te. Ora chi ha sbagliato paghi'. Così, su Instagram, accanto a una foto del figlio bambino, Stefano ...

Stefano Bettarini - il figlio Niccolò operato dopo l’aggressione : ecco come sta : Stefano Bettarini annuncia: “Niccolò è stato operato questa mattina. l’intervento è durato più di due ore” Stefano Bettarini ha annunciato che il figlio Niccolò è stato operato questa mattina. Il giovane è stato accoltellato durante una violenta lite in una nota discoteca di Milano. Ora l’ex calciatore ci tiene a informare tutti sull’operazione avvenuta nella […] L'articolo Stefano Bettarini, il figlio Niccolò ...

Lite vicino a una discoteca a Milano - ferito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini : fermate 4 persone : Lite vicino a una discoteca a Milano, ferito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: fermate 4 persone Lite vicino a una discoteca a Milano, ferito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: fermate 4 persone Continua a leggere L'articolo Lite vicino a una discoteca a Milano, ferito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: fermate 4 persone proviene da NewsGo.

Niccolò Bettarini accoltellato : le dediche social di Simona Ventura e Stefano : Niccolò Bettarini nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio è stato tristemente protagonista di un' aggressione : il diciannovenne è stato accoltellato all'uscita di una discoteca dove ...

Niccolò Bettarini - lo sfogo di papà Stefano dopo la paura : 'Ora chi ha sbagliato deve pagare' : Stefano Bettarini è arrivato di buon ora ieri all'ospedale Niguarda di Milano con l'ex moglie Simona Ventura , preoccupati per le condizioni del figlio Niccolò , accoltellato nella notte fuori da un ...

Accoltellato a Milano Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura e Stefano : Erano da poco passate le 5 di notte quando Niccolò Bettarini è stato Accoltellato fuori dalla discoteca dove aveva passato una tranquilla serata. Come ha comunicato lo stesso gestore dell’Old Fashion di Milano, Roberto Cominardi “Non è successo nulla nel locale” in riferimento a quanto accaduto a pochi metri dalla discoteca al figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini. “Niccolò, che conosce tutti nel locale, è ...

Niccolò Bettarini - papà Stefano su Instagram : “Ora chi ha sbagliato paghi”. E torna a parlare anche Simona Ventura : Il giorno dopo l’aggressione subita dal figlio Niccolò fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, papà Stefano Bettarini e mamma Simona Ventura parlano di quanto accauto. Ora che il figlio 19enne è fuori pericolo, l’ex calciatore si sfoga su Instagram: “Hai sempre avuto senso di protezione per tutti … soprattutto per i più deboli … Sempre orgoglioso di te !@mr_Bettarini ORA CHI HA sbagliato PAGHI !”, scrive, ...

Il post di Stefano Bettarini per il figlio : "Hai sempre protetto tutti - soprattutto i deboli" : Grande paura per Stefano Bettarini e Simona Ventura, ex coppia dello show-biz nostrano e genitori di Giacomo e Niccolò. Quest'ultimo, infatti, è stato vittima di un tentato omicidio: 11 coltellate ricevute ieri all'alba nei pressi del locale Old Fashion, in viale Alemagna a Milano. Secondo quanto riportato dalla famiglia, il 19enne stava tentando di difendere un amico coinvolto in una rissa."Dopo questa lunga, lunghissima giornata, ...