Statali | dirigenti licenziabili per assenze e molestie sessuali

Statali - licenziamento per i dirigenti assenteisti seriali : Arriva un nuovo Codice disciplinare per i dirigenti di Stato. L'Aran ha messo a punto una proposta, relativa al contratto, che prevede la sanzione massima, il licenziamento per assenteisti seriali, ...

Dirigenti Statali - bozza nuovo contratto : “Licenziamenti per assenteisti seriali”. Fp Cgil : “Nostre richieste senza risposta” : Licenziamento per gli assenteisti seriali e per i molestatori, ma anche per l’insufficiente rendimento o per chi di fronte ai furbetti del cartellino si volta dall’altra parte. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo Codice disciplinare contenuto all’interno della bozza del contratto nazionale per i Dirigenti di Stato. La proposta è stata messa a punto dall’Aran, l’Agenzia che rappresenta le pubbliche ...