Stash vittima di un pestaggio per difendere una donna

tvzap.kataweb

: - Massimi47715989 : - 361_magazine : #Stash vittima di un brutto episodio - PrimaStampa_eu : Stash, aggredito per difendere una ragazza vittima di violenza -

(Di martedì 3 luglio 2018) “Quando vedete un’ingiustizia, quando vedete che qualcuno ha bisogno della vostra gentilezza e qualcun altro merita la vostra violenza, agite. Aiutate, aiutatevi. Nessuno dovrebbe permettersi di alzare le mani su unae pensare di averne il diritto, che non gli succederà niente”: è l’appello lanciato dadei Kolors (che ha spiegato chiaramente i suoi rapporti con Anna Tatangelo) in una lunga testimonianza sui social – corredata da una sua foto con la faccia evidentemente gonfia – in cui racconta la disavventura che gli è capitata. Il frontman della band (qui tutto su di lui) che ha calcato il palco di Sanremo è intervenuto in difesa di una giovaneschiaffeggiata dal suo fidanzato ed è finita in rissa. Ho pensato a lungo prima di scrivere questo post, un po' perché non avevo idea di come mettere per iscritto le emozioni e la ...