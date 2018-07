: #Stampa Spagna: Juve in pole per Ronaldo - CyberNewsH24 : #Stampa Spagna: Juve in pole per Ronaldo - TelevideoRai101 : Stampa Spagna: Juve in pole per Ronaldo -

I rumors arrivano dallae sono clamorosi: lantus è inposition per ingaggiare Cristianoche dopo la finale di Kiev aveva fatto palesare l'addio al Real Madrid. Lo scrive 'Marca', di solito ben informato (notizia ripresa anche dal portoghese 'A Bola'). Secondo 'Marca', laè pronta ad offrire 120mln di ingaggio per 4 anni (fino al 2022). E sulla clausola da 1mld di euro, il giornale spiega che in realtà è ampiamente trattabiile a cifre accessibili.(Di martedì 3 luglio 2018)