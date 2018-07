Stamattina a Ragusa donazione in divisa

quotidianodiragusa

: @percivalgull19 @notiveri Stanno parlando solo di Ragusa da stamattina. I soliti giornalisti e salottieri e i comme… - JBarba52 : @percivalgull19 @notiveri Stanno parlando solo di Ragusa da stamattina. I soliti giornalisti e salottieri e i comme… - Contropinione : @SkyTG24 Il @pdnetwork ha fatto votare a Ragusa per il centrodestra... ?????? Il @pdnetwork ha fatto votare per Frate… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Appuntamento all'Avis per rappresentanti della Guardia di Finanza, ma anche per altre autorità del comparto sicurezza per l'evento di solidarietà