Stadio di Amsterdam | la corrente elettrica è garantita dalle batterie della Nissan Leaf

Lo Stadio di Amsterdam si illumina grazie alle auto elettriche : Dati e prospettive sembrano incoraggianti: 3 Megawatt di potenza nominale e 590 pacchi batterie di cui 250 recuperati da veicoli usati, per un totale di 117 mila tonnellate di CO2 risparmiate in circa dieci anni. Quello che è stato appena presentato alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam è di fatto il più grande sistema di accumulo energetico mai realizzato in Europa all’interno di un edificio commerciale, messo a punto utilizzando batterie ...