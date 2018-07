“Sta per succedere a quei 12 bambini” Intrappolati nella grotta | la verità choc

Germania - ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano : “Stabilità governo non in questione” : Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in questione” Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in questione” Continua a leggere L'articolo Germania, ministro Seehofer minaccia di lasciare sui migranti | Dal partito però assicurano: “Stabilità governo non in ...

Ospite negli studi di Otto e mezzo (su La7) Vittorio Sgarbi ribadisce quanto già detto in Parlamento durante il voto di fiducia al governo Conte (in un discorso diventato poi virale sul web): "Sta avvenendo il declino del M5s. È saltato lo schema destra-sinistra, abbiamo un politica nuova che non sappiamo cosa sia. Per me è una meraviglia, un paradiso straordinario" ironizza il critico d'arte

Claudio Sona svela perché si è lasciato/ Mario Serpa non ci sta : “State in silenzio invece di dire c*gate!” : Claudio Sona svela perché si è lasciato con Mario Serpa, l'opinionista di Uomini e Donne non ci sta e sbotta: “State in silenzio invece di dire c*gate!”.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:22:00 GMT)

L’ombrellina di Rossi dice addio alla MotoGp per ‘colpa’ di Valentino : “Stare accanto a lui è un’emozione unica” : Erica Tiburzi, ombrellina di Valentino Rossi al Mugello, ha deciso di smettere con la MotoGp: l’avvenente modella spiega le motivazioni che l’hanno spinta a dire addio alla griglia di partenza Erica Tiburzi ha presenziato all’ultima pole position di Valentino Rossi al Mugello nelle vesti di ombrellina. La bellissima perugina ha deciso di concludere così la sua carriera da grid girl ed ha rinunciato al pRossimo appuntamento di ...

“Sta male - non può esibirsi”. Paura per il famosissimo cantante : Una notizia che aveva iniziato a circolare nelle ultime ore e che è stata poi resa ufficiale da un comunicato che ha creato non poca apprensione tra i fan italiani, costretti a fare i conti con i problemi di salute di uno dei mostri sacri della musica internazionale, impegnato proprio in questi giorni nell’ennesimo bagno di folla. Eddie Vedder, storico leader dei Pearl Jam e considerato una della voci più belle nella storia del ...

Astronomia : scoperte “troppe” stelle massicce nelle galassie “Starburst” - sia vicine che lontane : Un gruppo di scienziati, con a capo l’astronomo Zhi-Yu Zhang dell’Università di Edinburgo, ha usato il telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) per studiare l’Universo remoto, e in particolare stimare la proporzione di stelle massicce in quattro galassie di tipo “starburst” lontane e ricche di gas [1]. Queste galassie vengono viste quando l’Universo era molto più giovane di adesso, così ...

Renzi annuncia che sarà in viaggio per un po', lontano dagli impegni di Palazzo Madama. L'ultimo impegno istituzionale sarà il voto di fiducia al governo Conte. E sull'esecutivo giallo-verde non rinuncia a un affondo: "Chi mi ha combattuto per anni dall'interno del Pd, dicendo che ero poco di sinistra ora si trova Salvini al Viminale".

Il governo dell'Etiopia ha annunciato che sospenderà lo stato di emergenza con due mesi di anticipato rispetto a quanto previsto grazie a un miglioramento nella situazione dell'ordine pubblico. Lo stato di emergenza era stato introdotto lo scorso febbraio in seguito

Aveva detto che avrebbe Fatto semplicemente il senatore, ma ha iniziato a girare il mondo tenendo conferenze remunerate, grazie agli inviti di lobby, partiti politici, capi di stato e grandi imprenditori. E' la nuova vita del 43enne Matteo Renzi raccontata dal Corriere della Sera: "Starò fuori dal giro per qualche mese", è la nuova promessa dell'ex premier. Dovrebbe rimanere dietro le quinte almeno fino al 19 ottobre, giorno in cui a

La Spezia - ragazza salva bimba sui binari/ “Stava per essere investita dal treno” : sfiorate da Freccia Bianca : Una ragazza italiana ha salvato la vita a auna bambina tedesca che non si era accorta del treno in arrivo alla stazione di Manarola nelle Cinque Terre ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:00:00 GMT)

Con l'alcol non si scherza. L'alcolismo è più diffuso, anche tra i giovanissimi, molto di più di quello che si pensi. E "Stato di ebbrezza", un film d'autore di Luca Bignoni, realizzato con budget minore ma di grande impatto, tratta, quasi con tono lieve, una realtà drammatica quella che viene chiamata la malattia della solitudine. Ispirato a una storia vera, Maria Rossi, una cabarettista emiliana, passa dal palcoscenico di Zelig all'inferno di

Sempre più in tv, sempre meno in cucina. Così gli chef di oggi, super star del piccolo schermo più che danzatori tra i fornelli. E la domanda che spesso si fa lo spettatore, o chi ha la fortuna di frequentare i loro ristoranti, è sempre la stessa: "Ma come riescono a far tutto?". Carlo Cracco, per esempio, è uno che si è dedicato un bel po' al lusinghiero luccichio del tubo catodico prima di decidersi a lasciarlo (quasi)

"Staffetta o ipotesi Bonafede premier? Qualsiasi nome stia girando secondo me è bruciato". Così Luigi Di Maio al termine del nuovo incontro con Matteo Salvini. "Il tavolo sta andando molto bene, mi pare che oggi ci sia una rilettura tecnica conclusiva, poi io e Salvini dovremo dirimere alcune questioni. Non è un contratto già esaustivo, ma abbiamo messo su gran parte del lavoro", ha continuato il leader del M5S

